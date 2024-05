Devin DeVasquez, moglie Ron Moss/ Chi è l’ex coniglietta di Playboy che ha conquistato l’attore di Beautiful

Forse non tutti sanno che Devin DeVasquez, la moglie del celebre attore Ronn Moss, è un’ex modella e coniglietta di Playboy. Insieme dai primi anni del duemila, i due oggi stanno ancora insieme e vanno d’amore e d’accordo. Il matrimonio si è celebrato nel 2009 e, sorprendentemente, ha dovuto fare i conti con le perplessità delle malelingue e con le pressioni del gossip. La coppia, tuttavia, è sempre rimasta unita e dopo quindici anni di nozze tutto procede ancora per il meglio. Tra marito e moglie c’è ancora una grande alchimia e lo si può evincere dal profilo Instagram di lei, dove spesso appaiono messaggi di supporto e incoraggiamento per il marito, soprattutto quando viene invitato come ospite in tv.

Devin DeVasquez non ha mai avuto i figli, mentre l’attore di Beautiful ne ha due nate dal precedente matrimonio con la scrittrice Shari. Nel 2019, per darsi una nuova dimostrazione d’amore, Ron Moss e sua moglie hanno deciso di rinnovare i propri voti con una bellissima cerimonia svolta in Italia.

La vita privata e professionale di Devin DeVasquez, ecco di cosa si occupa oggi la moglie di Ron Moss

La festa si è celebrata in una bellissima location, all’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, dove Ronn Moss e sua moglie si sono circondati dagli amici e dagli affetti più cari. Emerge quindi un chiaro legame con l’Italia, dove la coppia infatti ha deciso di vivere almeno sei mesi all’anno, nella tenuta extra lusso di proprietà dell’attore.

Per quanto riguarda la moglie, dopo il lungo percorso in passerella, ha scritto diversi libri sulla sua esperienza nel campo della moda. Oggi, però, la moglie Ron Moss è operativa nel mondo della produzione cinematografica e infatti ha già ricoperto il ruolo di produttrice per The Bay, una serie televisiva che le ha generato ben quattro nomination ai Daytime Emmy Awards.











