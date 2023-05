Devin DeVasquez, moglie Ronn Moss/ La ex Shari Shattuck e le figlie Creason e Calee

Devin Devasquez, chi è la moglie di Ronn Moss?

Devin DeVasquez è la moglie di Ronn Moss, l’attore americano celebre per aver interpretato per 25 anni Ridge Forrester nella soap opera “Beuatiful”. Nata il 25 giugno 1963, Devin DeVasquez è una modella e attrice americana, suo padre era di Madrid e sua madre di origine irlandese. Nel 1986 ha vinto 100.000 dollari nel talent show televisivo “Star Search”: la vittoria l’ha portata a essere una delle prime playmate ispaniche sulla copertina di Playboy del novembre 1986. “È stato il momento clou della mia carriera di modella”, ha raccontato a Moda Mag.

Prima di sposare Ronn Moss nel 2009, Devin Devasquez ha frequentato la rock star Prince nel 1985 e Sylvester Stallone nel 1988. Il 28 settembre 2019, dopo dieci anni dal primo matrimonio, Ronn Moss ha voluto risposare la moglie: “Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo: 10 anni insieme sono davvero volati. Sono innamorato dei difetti di mia moglie: lei mi completa con i suoi pregi e le sue imperfezioni”, ha detto l’attore al settimanale Oggi.

Prima di sposare Devin Devasquez, Ronn Moss è stato sposato con Shari Shattuck, da cui ha avuto le due figlie: Creason Carbo (nata nel 1994) e Calee Maudine (nata nel 1998). I due attori sono stati sposati dal 1990 al 2002. Classe 1960, Shari Shattuck è apparsa in centinaia di spot pubblicitari, TV, film e produzioni teatrali. Ha recitato in “Dallas”, “Life Goes On” e “On Deadly Ground”. Come modella, è apparsa sulla copertina di Playboy nell’aprile 1980. Dopo la fina del suo matrimonio con Ronn Moss, Shari ha sposato Joseph Paul Stachura, proprietario e direttore artistico del Knightsbridge Theatre, della National American Shakespeare Company, nonché direttore della Knightsbridge Theatre Films.

