DEVIN DEVASQUEZ, MOGLIE RONN MOSS/ Modella e attrice, è l’opposto di Brooke

Altro che Brooke: la vera moglie di Ronn Moss si chiama Devin DeVasquez ed è tutt’altro che magra e bionda. La DeVasquez è nata nel 1963 a Baton Rouge, in Louisiana, e ha sempre lavorato come attrice e modella. Nel 1985 è stata scelta come Playmate, ma ha anche fatto diverse comparse in spot pubblicitari e film come Cannot Buy Me Love, con Patrick Dempsey e Society, con Billy Warlock. Parlando di televisione, Devin ha anche vinto il talent show Star Search. Inoltre, Devin ha scritto un libro, The Naked Truth About A Pinup Model, ma tra tutte queste cose nessuna l’ha fatta diventare ultrafamosa. Ciò che ha veramente fatto la differenza è stata la sua vita sentimentale, caratterizzata da svariati fidanzamenti vip con Prince, nel 1985, e Sylvester Stallone, nel 1988. Nel 2009 ha finalmente sposato Ronn Moss, e il loro matrimonio dura ormai da dieci anni. Entrambi raccontano di essere stati vittime di un colpo di fulmine, ma avrebbero lavorato sodo e seriamente per rafforzare il loro legame.

Il matrimonio tra Ronn Moss e Devin DeVasquez

Ronn Moss e Devin DeVasquez hanno fatto la loro passerella come marito e moglie sul red carpet dell’ultima mostra del cinema di Venezia. Nell’edizione 75 del Festival, i due hanno sfoggiato un look molto particolare, composto – per lui – da uno smoking blu con camicia bianca e papillon, e – per lei – da un lungo abito rosso con decorazioni floreali. A 66 anni, Moss vanta ancora una bella zazzera di capelli (presumibilmente tinti). L’attore è stato ospite della Mostra per promuovere il suo ultimo film, One Nation One King, che viene dopo il successo internazionale (stratosferico, anzi), della soap opera Beautiful. Il “secondo nome” di Ronn Moss è Ridge Forrester, ed è anche quello con cui è universalmente conosciuto. Se Ridge, però, si accompagna a Brooke Logan, Ronn predilige le brune un po’ in carne come Devin. C’è da ammettere che è strano non vederlo al fianco della “Barbie” della finzione, quella con cui ha condiviso il set per oltre 6mila puntate; ma le fan della soap dovranno mettersi l’anima in pace.

