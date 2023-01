Devis Vasquez, chi è il nuovo portiere del Milan/ Classe ’98, arriva dal Club Guaraní

Chi è Devis Vasquez

Acquisto di capodanno a sorpresa per il Milan, che ha messo a segno il primo colpo di calciomercato. I rossoneri hanno messo a punto l’acquisto a titolo definitivo di Devis Vasquez, portiere colombiano di 24 anni. Il classe 1998 dal 2020 gioca in Paraguay col Club Guaraní. Ma chi è il giovane acquisto del Milan, che non molti conoscono?

Devis Stiven Vasquez Llach è nato il 12 maggio del 1998 a Barranquilla, in Colombia. Dunque ha 24 anni ed è alto 1 metro e 93, caratteristica fondamentale per un portiere. In Italia, nel 2017, ha giocato due partite al torneo di Viareggio con la maglia del club colombiano del Cortuluà. Nel 2020 è passato in Paraguay e nel 2021 ha esordito in prima squadra con il Club Guaranì, nella prima divisione. È diventato titolare solo qualche mese fa, a ottobre 2022. Sembrerebbe un profilo attenzionato da tanti ex giocatori, in particolare da Oscar Cordoba, ex portiere anche lui colombiano del Boca Juniors: sembra che lo avesse consigliato a Juan Roman Riquelme.

Milan, domani le visite mediche di Devis Vasquez

Devis Vasquez arriverà in Italia molto presto, già nella giornata di domani. Come spiega Dazn, proprio il 2 gennaio svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo pagherà al Milan. L’estremo difensore è un acquisto in prospettiva che il club ha voluto mettere a segno a prescindere da nuovo infortunio di Maignan. Il giovane portiere andrà infatti a supportare Tatarusanu e Mirante. Come spiega ancora Dazn, si aggregherà al resto del gruppo il 10 gennaio.

Le voci dell’arrivo di Vasquez sono state confermate implicitamente da una storia su Instagram postata dallo stesso giocatore, che ha scritto: “2023: vedrai, inizierai l’anno realizzando quel sogno che stavi aspettando da tanto tempo”. Inoltre, Maldini e Massara, di comune accordo con Pioli, valuteranno in seguito se prendere un altro portiere. Qualora decidessero che nella rosa rossonera c’è bisogno di un altro estremo difensore, il nome potrebbe essere quello di Marco Sportiello dell’Atalanta.

