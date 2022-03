Dharma Mangia Woods, chi è?/ La grande occasione con “L’Estate Addosso” di Muccino

Dharma Mangia Woods, chi è l’attrice scoperta da Gabriele Muccino? La giovanissima attrice si racconta per la prima nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin su Canale 5. La sua carriera nel mondo del cinema inizia nel 2015 con il film “L’estate addosso” di Gabriele Muccino. Non solo, nello stesso anno debutta nella serie “The young Pope” diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino condividendo il set con gli attori Jude Law e Scott Shepherd. Due anni dopo torna al cinema nel film “Il contagio” dove lavora accanto alla collega Giulia Bevilacqua con cui ha condiviso anche il set della nuova fiction “Più forte del destino” dirette da Alexis Sweet.

Roberto Blasi, chi è l'ex marito Scialpi/ "Addio dopo una litigata finita malissimo"

Non solo cinema, visto che la bellezza di Dharma conquista anche i registi di vari videoclip musicali. A cominciare dal cantautore Flavio Bruno Padrini alias Gazzelle in “Martelli, Polynesia (2019), ma anche da Ligabue in “Mi ci pulisco il cuore” del 2021. Tra gli altri videoclip a cui ha partecipato segnaliamo: “Tutti fenomeni -Colazione a Cortina” e “Ologramma2” di MezzoSangue.

Scialpi (Shalpy) "Problemi economici? Estrema indigenza"/ "Farei anche il cameriere"

Chi è Dharma Mangia Woods, l’attrice scoperta da Gabriele Muccino?

Ma chi è Dharma Mangia Woods, la giovane attrice del film “L’Estate Addosso” di Gabriele Muccino? Classe 1994, Dharma è nata il 15 settembre. Roma sotto il segno della Vergine. Volto atipico del cinema italiano, la giovanissima attrice ha conquistato subito l’attenzione del grande pubblico recitando in diversi ruoli e mostrandosi sempre diverse. Camaleontica e ribella, l’attrice cambia spesso look e non solo per lavoro come testimoniano le foto pubblicate sui social dove si è fotografata con un taglio corto e poi lunghi senza contare i cambi di colore.

Verissimo anticipazioni 5 marzo 2022/ Ospiti: Anna Safroncik, Andrea Delogu e...

Per il resto non è dato sapere di più, se non che sui social è davvero molto seguita. Su Instagram, dove è seguita da 10,4 mila follower, l’attrice ha pubblicato una foto con l’ultimo ciack della serie “Più forti del destino” scrivendo: “grazie per aver realizzato il mio più grande sogno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA