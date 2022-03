Dharma Mangia Woods è Costanza di Giusto, Più forti del destino/ Una storia di riscatto e lotta…

Costanza di Giusto è una delle protagoniste della nuova fiction di Canale 5, Più Forti del Destino. La contessina è interpretata dalla promettente attrice Dharma Mangia Woods, un giovane talento che vanta già un curriculum estremamente importante in ambito cinematografico. Ha debuttato nel 2015, prendendo parte al film L’estate addosso di Gabriele Muccino. Nel suo percorso sul grande schermo e piccolo schermo spicca soprattutto la partecipazione a The Young Pope con Jude Law e Il contagio in cui ha recitato al fianco di Giulia Bevilacqua, che ritrova nel cast di Più forti del Destino. Andiamo innanzitutto a scoprire qualcosa sul suo personaggio affascinante, la cui vita si intreccia a quelle di Arianna e Rosalia, le altre due protagoniste.

Costanza di Giusto, Più forti del destino: una storia di riscatto e lotta

“Arianna, Rosalia e Costanza, tre donne in forte relazione tra di loro – ha raccontato Dharma Mangia Woods in una breve intervista a Verissimo – decidono di andare ad un’esposizione dove ci sarà un incendio e da qui partiranno le loro tre storie, i loro riscatti e le loro lotte”. Anche il suo personaggio è estremamente affascinante e ricco di sfumature, nel contesto di una serie tv che vuole evidenziare ed esaltare il potere femminile. Queste tre donne trovano forza l’una nell’altra e la contessina, come le altre protagoniste di Più forti del Destino, si appiglierà ad un coraggio straordinario per riconquistare la libertà, in una Palermo dove le donne non avevano nemmeno il diritto di esprimere la propria opinione dentro le mura di casa.

