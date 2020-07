Di Battista: “Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra”/ “La storia non si ribalta!”

«Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra! Ripeto: “Berlusconi ha finanziato Cosa nostra”»: queste le prime parole del lungo post pubblicato su Facebook da Alessandro Di Battista, che ha attaccato duramente Silvio Berlusconi nei giorni del retroscena choc sulla sentenza del processo Mediaset. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha messo nel mirino anche «i nostalgici di quella stagione politica all’insegna del fondotinta e dell’immoralità», che secondo il pasionario grillino vorrebbero «ricostruire la verginità del loro padrone». «Mi ero ripromesso di non scrivere più nulla su Berlusconi ma credo sia un dovere morale respingere questo pericoloso tentativo di capovolgimento della realtà», ha aggiunto Di Battista, che dunque non è riuscito a fare a meno di dedicare una lunga invettiva contro il leader di Forza Italia…

DI BATTISTA VS BERLUSCONI: “HA FINANZIATO COSA NOSTRA”

Alessandro Di Battista è intervenuto nel dibattito sopra citato, parlando delle nette prese di posizione di Libero e de Il Giornale. L’esponente M5s ha elencato una serie di punti che, a suo avviso, fanno chiarezza sulla vicenda, anche se a volte escono fuori strada («Sappiamo che B., oltre ad aver pagato la mafia e aver creato con la frode fiscale fondi neri da utilizzare a suo piacimento, è stato salvato più volte dalla prescrizione o dalla depenalizzazione dei reati dei quali era accusato, su tutti il falso in bilancio»), per poi ripromettersi di non parlare più dell’ex presidente del Consiglio. Infine, un attacco diretto a Giorgia Meloni, leader di FdI (partito vicino al sorpasso sul M5s): «La più ipocrita è la Meloni che fa finta di prendere a modello Borsellino ma contemporaneamente definisce Berlusconi – ovvero colui che diede centinaia di milioni di lire all’organizzazione che fece saltare in aria proprio Borsellino – un perseguitato dalla giustizia».





