Di Battista diventa prof di comunicazione politica/ “Arrabbiarsi funziona perchè…”

Dopo la rottura con il Movimento 5 Stelle a causa del sostegno al governo Draghi, Alessandro Di Battista continua a fare sentire la sua voce. L’ex parlamentare si è dedicato al mondo del giornalismo e periodicamente sforna articoli tranchant sul nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea, con attacchi diretti ai partiti che lo sostengono (Berlusconi e Renzi in primis) ma non solo.

Ma Alessandro Di Battista ha da qualche tempo dato il via a una nuova esperienza: quella da professore di comunicazione politica. Come evidenziato dai colleghi di Libero, sarà docente nel corso a pagamento (ben 540 euro) organizzato da Marco Venturini, in passato consulente della comunicazione di Nicola Morra e di altri esponenti grillini.

ALESSANDRO DI BATTISTA DIVENTA DOCENTE DI COMUNICAZIONE POLITICA

Dopo aver svelato i trucchi imparati durante l’esperienza da parlamentare di punta del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista è ora chiamato a insegnare come comportarsi nella comunicazione politica. Un ruolo importante, dunque, ed emergono i primi dettagli del Dibba-pensiero: «Arrabbiarsi nella comunicazione funziona, innervosirsi mai. Bisogna trasformare lo stress in energia, quando andavo da Floris funzionava così». Questo e altri trucchi verranno insegnati agli studenti del corso sopra-citato, ma Libero evidenzia un dettaglio: le nozioni di Alessandro Di Battista arriverebbero dal “principe” della comunicazione politica di casa M5s, ovvero Rocco Casalino…



