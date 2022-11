Di Battista/ “Ho fatto un provino per Amici di Maria De Filippi, ma non mi presero”

Alessandro Di Battista il pasionario della politica, l’ex grillino dai toni muscolari ma anche con un passato da ballerino. È stato lo stesso ex parlamentare, oggi scrittore-personaggio tv, a rivelare il suo trascorso da aspirante artista, con tanto di provino d’eccezione: “Sì, ho fatto il provino per Amici di Maria De Filippi e ballai anche con Rossella Brescia”.

“Chiaramente lei non se lo ricorda, poi ci siamo scritti in privato. Lei ha rimosso me e io non ho rimosso lei”, ha spiegato Di Battista: “C’era recitazione, canto e ballo. Io ero per recitazione, ma siccome c’era Rossella Brescia ho fatto anche due passi di salsa, ma lei non se lo ricorda”. L’ex grillino tentò la strada della recitazione: “Sì, recitare è una parola grossa. Portai un pezzo di monologo, una parte di Calvino, ma non mi presero”.

“Più facile entrare in Parlamento che ad Amici”

Tra serio e faceto, Alessandro Di Battista ha ammesso che è stato più semplice diventare parlamentare che tentare di entrare a fare parte del talent show targato Mediaset: “È stato più facile entrare in Parlamento che ad Amici. Ad Amici serviva solo il mio di talento, mentre in Parlamento sono entrato grazie a Beppe Grillo, a Casaleggio e al Movimento”. A proposito del primo giorno alla Camera dei Deputati, Di Battista ha ammesso: “Ero molto emozionato, c’era la gioia di dare una gioia a mia madre, che poi è scomparsa. Poi sono entrato nell’aula dove è stata votata la costituzione repubblicana, mi tremavano le gambe. Ho pensato che mi sarei dovuto comportare bene e mi sono comportato bene. Credo di essere stato nel Movimento il principale artefice della sconfitta di Renzi al referendum costituzionale”.

