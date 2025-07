Di che segno sei? è una commedia composta da quattro differenti episodi con un cast d'eccezione. Tra gli altri, Alberto Sordi e Mariangela Melato

Di che segno sei?, film su Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Sabato 19 luglio 2025, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:30, verrà trasmessa la commedia a episodi dal titolo Di che segno sei?. È Sergio Corbucci a dirigere questa pellicola su soggetto e sceneggiatura di un team d’eccezione composto dal fratello Bruno, Castellano e Pipolo, Alberto Sordi e altri. Corbucci arrivava dal successo nello spaghetti western (su tutti il cult Django) e dalla collaborazione con Totò, prima di cimentarsi con successo nella commedia all’italiana, lavorando con mostri sacri del cinema come si possono trovare in questo film.

Sono infatti molti i nomi di rilievo del cast che comprende, fra gli altri, Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Mariangela Melato, Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Luciano Salce, Giovanna Ralli e Alberto Sordi.

La trama del film Di che segno sei?: quattro storie che ritraggono gli italiani

Il film si snoda tra quattro vicende scollegate tra loro, ma riconducibili ai quattro elementi dell’astrologia: acqua, aria, terra e fuoco, con lo scopo di realizzare un ritratto dell’italianità.

Primo episodio: acqua

Il pratico del porto Dante Bompazzi, sopo essersi sottoposto a delle analisi, apprende dal suo medico che sta diventando donna. L’uomo rimane inizialmente sconvolto da questa notizia e disperato tenta di uccidersi. In seguito, comincia a scoprire i vantaggi che questa nuova condizione potrebbe portargli, se non scoprire che si tratta di un errore madornale: i suoi esami erano infatti stati scambiati con quelli della moglie.

Secondo episodio: aria

Protagonista di questa storia è la spumeggiante Claquette, romagnola doc pronta a tutto pur di vincere una gara di ballo che mette in palio un milione di lire. Con quei soldi desidera aprire un’attività in proprio. La ragazza si allena con il suo partner Lorenzo, il quale purtroppo ha un incidente e si rompe un piede. A questo punto deve trovare un sostituto e le viene consigliato Alfredo, soprannominato “Fred Astaire”, il quale però è succube di sua moglie, una corpulenta lottatrice. Alfredo accetta di partecipare e i due vincono la competizione, tuttavia al termine della premiazione lui viene arrestato, perché si scopre che per poter partecipare aveva tramortito la moglie con una padella.

Terzo episodio: terra

La storia ruota intorno a Basilio, muratore che sogna di gestire una tabaccheria, per la quale gli servono cinque milioni di lire. L’uomo sta lavorando in un cantiere per la costruzione dell’appartamento del ricco conte Bronzi Ballarin che un giorno si reca sul posto per controllare lo stato dei lavori con l’amante Cristina. In questo frangente i due si comportano molto male col povero Basilio che viene umiliato.

In seguito, il muratore, nel tragitto in treno per tornare a casa, si addormenta e salta la sua fermata. È così costretto a scendere e passare la notte in un’auto abbandonata. Combinazione passano di lì proprio Bronzi Ballarin e Cristina, con quest’ultima furibonda perché, per mancanza di moneta spiccia, non può comprare le sigarette e fumare. Il conte chiede così a Basilio se può prestargli 200 lire, ma quest’ultimo rifiuta. Allora, disperato, gli offre i cinque milioni che desidera, ma il muratore rifiuta ancora. A questo punto il conte parte per cercare le sigarette e lascia Cristina in compagnia di Basilio. La donna, pur di avere una sigaretta, si concederà sessualmente a lui. Basilio si rammaricherà per aver perso l’occasione di avere i suoi agognati soldi, ma sarà orgoglioso di aver avuto una fugace relazione con una star del gossip apparsa sulla rivista Novella 2000.

Quarto episodio: fuoco

Un imprenditore di Milano, Ubaldo Bravetta, decide di assumere una guardia del corpo per scongiurare un rapimento, dato che in quel momento ve ne sono molti ai danni di personaggi in vista come lui. Si presenta così Nando Moriconi, detto Gorilla K2, il quale pur millantando esperienza e capacità, in realtà è totalmente inetto e pavido oltre a diventare l’incubo del povero commendatore: rivela la sua relazione extraconiugale, lo malmena continuamente e occupa ogni spazio della sua vita. Quando arrivano veri rapitori, Moriconi lo consegna senza batter ciglio, ma l’imprenditore ne sarà felice perché, a fronte di un riscatto, sarà finalmente libero dal bruto.