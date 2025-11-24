Alcuni opinionisti sono tornati, a senso unico, su un tema squisitamente politico: quello della proprietà dell'oro di Bankitalia

Non si tratta di “trasferire” l’oro di Bankitalia, come alcuni commentatori hanno criticato il governo di voler fare per altri scopi. A far discutere è l’emendamento alla legge di bilancio a firma Lucio Malan (FdI) che consta di poche parole: “Le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato, in nome del popolo italiano”.

POST-IT/ Quirinale e Privacy nella crisi (globale) delle istituzioni di garanzia

Sembrerebbe una questione oziosa, invece è tra le più politiche di tutte ed è per questo che ha attirato l’attenzione. L’emendamento Malan ricalca una proposta di FdI del 2014 alla quale si aggiunse nel 2018 la proposta di legge a prima firma Claudio Borghi costituita da un solo articolo, in cui si dice che “la Banca d’Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all’estero”.

UCRAINA/ "No a un contro-piano", Meloni aiuta Kiev smarcando l'Italia dai bellicisti Ue

Sulle riserve auree sono intervenuti nei giorni scorsi Salvatore Rossi (La Stampa), Filippo Santelli (Repubblica) e, all’unisono, Ferruccio de Bortoli (Corriere della Sera). Tutti criticando l’emendamento.

Lo difende, invece, Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale nell’Università Pegaso e docente alla Luiss di Roma, che su queste pagine è intervenuto sul tema fin dal 2014, all’indomani della riforma varata dal Governo Letta.

È opportuno inserire in legge di bilancio un emendamento sulle riserve auree come quello del sen. Malan?

Nella misura in cui si tratta di una disposizione che chiarisce un profilo giuridico di grande rilievo, anche ai fini della consistenza e della stima del patrimonio dello Stato italiano, si può considerare sede idonea anche la legge di bilancio.

ITALIA PROMOSSA DA MOODY'S/ La missione compiuta dal Governo e quella da non fallire nel 2026

E per quanto riguarda la formulazione dell’emendamento?

La formulazione poteva includere in generale le riserve, quindi anche quelle in valuta straniera, e avrebbe potuto anche specificare quale fosse il titolo di appartenenza: se puramente pubblicistico – come ritengo che sia e debba essere, e dunque demanio o patrimonio indisponibile – o di ordinaria proprietà.

Diversamente dall’emendamento Malan, la proposta di legge Borghi menziona anche le riserve detenute all’estero. Si può essere titolari di un patrimonio se questo è all’estero, cioè se non ne siamo in possesso?

Si può essere titolari di beni che si trovino all’estero. La questione, che tuttavia non si pone nel nostro caso, attiene al regime giuridico applicabile al titolo di appartenenza, se sia di diritto italiano o di altro Paese. Ma nella fattispecie che ci interessa, le riserve auree si trovano in deposito negli Stati Uniti, in Svizzera, nel Regno Unito e in Germania in base a specifici accordi stipulati tra la Banca d’Italia e tali Stati. Ne consegue che l’emendamento Malan riguarda le riserve ovunque esse si trovino. Altra prospettiva è quella dell’opportunità che beni di così grande importanza strategica – e persino simbolica – siano affidati a mani straniere, sia pure con finalità di custodia.

È vero, come ha scritto di recente Salvatore Rossi, che la questione delle riserve auree è stata risolta una volta per tutte dal “trattato istitutivo dell’area euro” (cit.) secondo il quale l’oro è di proprietà delle banche centrali e non degli Stati?

Mi pare un’affermazione a dir poco azzardata. A parte l’improprio riferimento ad un “trattato istitutivo dell’area euro”, che non permette di comprendere con esattezza a quale atto ci si riferisca, basti considerare che il Protocollo 4 al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), “Sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della banca centrale” (SEBC), non fa alcuna menzione delle riserve auree e meno ancora regola la loro appartenenza.

Non è una svista da poco.

No, infatti. Ben diversamente, l’art. 3 di tale Protocollo dispone – conformemente all’art. 127 TFUE – che compito del SEBC sia, tra gli altri, quello di “detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri”, mentre l’art. 30 del Protocollo prevede che alla BCE vengano conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell’Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP (ossia diritti speciali di prelievo), fino ad un ammontare equivalente a 50.000 milioni di euro, ciascuna in proporzione all’ammontare del capitale della BCE da essa sottoscritto. Conseguentemente, sempre in forza dell’art. 30, “Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo”.

Quali sono le conseguenze?

Non soltanto l’oro resta del tutto estraneo alle norme europee approssimativamente evocate da Rossi, ma anche per quel che attiene alle riserve in valuta estera, non si tocca affatto la questione della loro appartenenza.

Però la domanda di Rossi rimane legittima: che senso ha spostare la proprietà giuridica dell’oro dalla Banca d’Italia allo Stato?

Chiariamo. Non si tratta di trasferire la proprietà dell’oro dalla Banca d’Italia allo Stato. Al contrario, si tratta di fugare ogni dubbio circa l’appartenenza di tale bene, accertandone la spettanza allo Stato in quanto ente esponenziale della collettività. L’istituto di via Nazionale lo detiene e lo gestisce per conto dello Stato. Va ricordato che la riforma del 2013 ha consentito a soggetti privati di possedere quote del capitale di Bankitalia. Successivamente si è posta con urgenza la questione dei diritti dei quotisti sulle riserve, tanto più a fronte del rifiuto del Governo di allora di prendere una posizione netta in proposito e più ancora di far approvare norme che evitassero ogni possibile “equivoco”. E mi pare opportuno segnalare che l’emendamento Malan non fa che approssimare, sia pure non con tutta la precisione auspicabile, il nostro Paese a Stati come la Francia, il Belgio e altri ancora, dove è espressamente disposto che le riserve auree sono beni pubblici statali.

Rossi sulla Stampa e Filippo Santelli su Repubblica hanno criticato il proposito o la “tentazione” – attribuiti al governo – di utilizzare l’oro “a beneficio del bilancio pubblico”. È una preoccupazione fondata?

Io credo e mi auguro che l’obiettivo sia quello al quale facevo cenno sopra. E il riferimento al popolo italiano mi pare deponga in questo senso.

Poi è arrivato de Bortoli. Titolo: L’oro “resti lì dov’è” – cioè a disposizione della BCE. L’ex direttore del Corriere ha scritto che l’emendamento Malan ha un senso “inutilmente propagandistico”. Aggiungendo: “Come se la Banca d’Italia, che fa parte dell’Eurosistema, non fosse più, proprio per questa ragione, un ente di diritto pubblico italiano”. Come commenta?

Il fatto che la Banca d’Italia sia ancora un ente di diritto pubblico italiano non rende affatto inutile o meramente propagandistica la proposta emendativa di cui parliamo. Non basta infatti la natura giuridica dell’ente a risolvere la questione in gioco.

Fino all’altro ieri Bruxelles era a caccia di 140 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina. Immaginiamo che Schlein e Calenda siano al governo. Se la proposta Malan diventasse legge, chi impedirebbe loro di utilizzare le riserve auree per alimentare una guerra o sovvenzionare i progetti politici di Bruxelles?

Le riserve auree svolgono un’essenziale funzione di garanzia della “solvibilità” dello Stato: soltanto eventi eccezionali, che pongano seriamente a rischio la sussistenza stessa dello Stato e quindi la stabilità della collettività italiana, potrebbero giustificarne l’alienazione. Una “dismissione” per ragioni contingenti non si sottrarrebbe ad un sindacato circa la validità giuridica.

(Federico Ferraù)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI