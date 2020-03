Di Lorenzo via dal Napoli?/ Calciomercato, Manchester United sulle tracce del terzino

Ferve il lavoro in casa campana per la prossima sessione di calciomercato, dove ovviamente non sono solo gli arrivi a tenere banco per la dirigenza, ma pure le possibile partenze, visto che non sono pochi i nomi nello spogliatoio di Gattuso che fanno gola anche all’estero. Ecco che in tal senso, un nome ben caldo per la prossima sessione di contrattazione potrebbe essere quello di Giovanni Di Lorenzo che potrebbe dunque lasciare il Napoli ben presto, attirato dalle sirene delle big d’Europa. L’ipotesi di mercato ci pare anche ben concreta, tenuto conto della stagione straordinaria che lo stesso terzino campano ha vissuto fino ad ora. Approdato in azzurro solo l’estate scorsa dall’Empoli, il giocatore classe 1993 è stato subito gettato nella mischia, prima da Ancelotti e poi da Gattuso: una mossa di gran successo se controlliamo i numeri del giocatore.

DI LORENZO VIA DAL NAPOLI? LO UNITED SULLE TRACCE DEL TERZINO

Consci dunque del talento e della stagione super di Di Lorenzo, non ci stupisce che diversi club vorrebbero strapparlo al Napoli nella prossima sessione di calciomercato, anche se lo stesso terzino ha un accordo con la società partenopea fino al 2024. Ecco che allora nemmeno ci sorprende l’ultima indiscrezione di calciomercato raccolta dal portale CalcioNapoli24 secondo cui sulle tracce del terzino di Gattuso vi sarebbe anche un top club della Premier League, come il Manchester United. Anzi proprio i Red Devisl sarebbero sulle concrete tracce del difensore e già il mese scorso vi è stato un contatto tra la dirigenza inglese e l’agente del giocatore. Nulla però di formale pare per il momento: rimane da vedere se però nelle prossime settimane accadrà qualcosa di più concreto per il terzino azzurro-



