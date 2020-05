Di Maio al ristorante senza mascherina/ La titolare: “Era in una sala riservata”

Pubblicità

Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, è stato pizzicato al ristorante senza mascherina. Già, proprio così, il dispositivo di protezione individuale che ormai da mesi siamo obbligati ad indossare per prevenire il contagio ed evitare la diffusione del coronavirus, è stato “dimenticato” dal titolare della Farnesina. A darne notizia, pubblicando anche gli scatti incriminati, sono stati i quotidiani 7Colli, Libero e Il Tempo, che mostrano appunto l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle, beccato in un ristorante di Roma, Monteverde, assieme a due amiche. Da quanto emerso, pare che Di Maio non abbia indossato, ovviamente, la mascherina mentre mangiava, ma neanche quando si “si avventa su qualche prelibatezza – scrive 7Colli di Francesco Storace – davanti alla titolare del locale, ovviamente contenta di avere a cena un cliente come il ministro degli Esteri”. Sempre negli stessi scatti pubblicati, si vede Di Maio parlare con la titolare del locale (provvista di mascherina), senza alcuna protezione, Dpi poi messo una volta che si è allontanato dal locale.

Pubblicità

DI MAIO E LA MASCHERINA AL RISTORANTE: LA REPLICA DELLA TITOLARE

Diciamo che il comportamento di Di Maio è stato un po’ borderline, in quanto avrebbe forse potuto tenere qualche accortezza in più, soprattutto perchè in mezzo a degli estranei. Luciana Benedetti, la titolare del ristorante, ha pubblicato su Facebook un post in cui ha cercato comunque di fare chiarezza: “Ho letto un articolo con tanto di foto – si legge sui social – e vorrei precisare che: il Ministro insieme agli altri ospiti (2 donne e 1 uomo) hanno cenato in una sala a loro dedicata nel pieno rispetto delle regole sulle distanze e sull’utilizzo della mascherina durante tutta la cena Regole che valgono per tutti i nostri clienti. È stata una cena tranquilla che siamo davvero contenti di aver ospitato!”. Ma i più scettici non sembrano comunque convinti in pieno…



© RIPRODUZIONE RISERVATA