Di Maio “Decreto rimpatrio migranti in 4 mesi”/ “Accogliamoli tutti non è soluzione”

E’ atteso nelle prossime ore il decreto sul rimpatrio dei migranti. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ospite della trasmissione Dritto e Rovescio in onda su Rete 4, ha così specificato ieri: “Domani (oggi ndr) firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate“. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha sottolineato la collegialità di questa decisione: “E’ una cosa che nasce dal concerto con il premier, con il ministro dell’Interno, è un lavoro di squadra che non voglio assolutamente improvvisare, e fa parte del programma di governo dove parliamo di politiche di accoglienza per chi può stare qui e di riammissione per chi non può”. Di Maio non crede nella soluzione “accogliamoli tutti”: “La soluzione è dire: chi può stare qui deve essere redistribuito negli altri Paesi, ma per chi non può non possiamo aspettare due anni per sapere se possono stare qui o se possono essere rimpatriati. Sui rimpatri siamo fermi all’anno zero”.

DI MAIO “DECRETO PER RIMPATRIO MIGRANTI IN 4 MESI”

Il messaggio che il governo giallorosso vuole mandare con il nuovo decreto è il seguente: “inutile che venite se non avete i requisiti per la domanda d’asilo – continua il ministro – perché in maniera pacifica e democratica vi rimandiamo indietro”. Una decisione, quella del decreto, presa per accelerare i meccanismi di rimpatrio, che a volte potevano durare fino a 3 anni. Si parla anche del tema della redistribuzione di migranti fra i vari stati membri dell’Ue, una scelta positiva ma non comunque definitiva per Di Maio: “Dobbiamo fare più accordi con democrazie che votano, con Paesi con cui abbiamo fatto accordi commerciali, ad esempio quello sull’olio tunisino. Possiamo anche metterci d’accordo per dire: se arrivano barchini sulle nostre coste noi velocemente te li rimandiamo indietro, così lo fai una volta, due, ma alla terza non lo fai più”. Di Maio ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà in alcuni paesi, come appunto l’appena citata Tunisia, per trattare di persona l’argomento.

