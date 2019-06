Di Maio innamorato di Virginia Saba/ “Mi aiuta molto nella vita, sul matrimonio…”

Bella chiacchierata del leader del Movimento 5 Stelle, nonché ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, con il programma “Un giorno da Pecora”, in onda su Rai Radio 1. Il capo politico dei grillini si è lasciato andare ad argomenti differenti dalla politica, a cominciare dal suo onomastico, San Luigi, che cade proprio oggi: «Ricevo più auguri per l’onomastico che per il compleanno. Mi hanno fatto tutti gli auguri, da mia madre, che è stata la prima stamattina alle 8, ai parlamentari del sud, perché questa è una cosa molto sentita dalle mie parti». Ma gli auguri sono giunti anche da Salvini? Di Maio ha saputo smarcarsi decisamente bene da una situazione complicata replicando: «Lui è del nord, non festeggiano moltissimo gli onomastici…». Il vice Premier ha parlato anche del caldo che in questi giorni sta mordendo l’Italia dal nord al sud.

DI MAIO: “SONO INNAMORATO DI VIRGINIA”