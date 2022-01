Di Maio: “riflessione in M5s. Leadership fallite su Quirinale”/ Terremoto su Conte?

DI MAIO “ATTACCA” LA LEADERSHIP DEL M5S

Luigi Di Maio poche ore dopo l’elezione di Sergio Mattarella a nuovo Presidente della Repubblica in una intervista appena fuori dal Parlamento “spara a zero” contro «alcune leadership politiche» che «hanno fallito», invocando una «riflessione interna anche nel Movimento 5Stelle».

Dopo giorni di “veline”, “fonti di”, “accuse velate” tra diverse anime del M5s, lo strappo tra il Ministro degli Esteri e il suo ex Premier Giuseppe Conte sembra ormai sotto gli occhi di tutti: l’ultima escalation nella notte tra venerdì e sabato quando di fatto si è decisa la partita sul Colle. Dopo le estenuanti trattative durate giorni, Conte con Salvini (ma anche con Meloni e parte del Pd) trova la quadra sul nome di Elisabetta Belloni nuovo Presidente della Repubblica: il “blitz” di una strana alleanza fatta da Dem “renziani”, Forza Italia, centristi, Italia Viva e proprio Luigi Di Maio blocca tutto. A quel punto alla Lega non rimane che ingoiare il “boccone amaro” di un Mattarella bis, facendo scatenare tutte le conseguenze politiche che stiamo vedendo ormai da 48 ore: se però il Centrodestra esce a pezzi dalla partita quirinalizia, le divisioni nel Pd vengono “congelate” mentre quelle del M5s esplodono in tutto il loro fragore. L’asse tentato Salvini-Conte, che aveva neutralizzato in un primo momento l’altrettanto anomalo asse Giorgetti-Di Maio sul nome di Draghi al Quirinale, viene bloccato pur dopo la telefonata con Conte che aveva convinto Beppe Grillo ad esporsi in prima persona con l’ormai famoso tweet sul nome di Elisabetta Belloni.

RISCHIO SCISSIONE NEL M5S?

Dopo il primo discorso ufficiale di Mattarella nel suo mandato “bis”, Luigi Di Maio esce fuori dal Parlamento e rilascia dichiarazioni durissime che suonano come l’avvisaglia di un imminente guerra interna al M5s, questa volta alla “luce del sole” dopo mesi di discussioni e liti intestine. «Il M5s deve aprire una riflessione politica interna. Alcune leadership hanno fallito. Per fortuna questo stallo l’hanno risolto il Parlamento grazie anche al contributo di Mario Draghi», attacca molto duramente il Ministro degli Esteri. Sembrano essere lontanissimi i tempi in cui Di Maio invocava l’impeachment per Mattarella dopo le elezioni del 4 marzo 2018: sempre più “democristiano” nei modi di condurre le trattative politiche, sempre più vicino all’ala più di centro, l’ex leader 5Stelle lancia una sfida tutt’altro che “nascosta” al suo attuale Presidente. «La politica sta cercando vincitori ma non ne vedo. L’unico che ha vinto è il Paese», ha proseguito Di Maio, «E’ un’elezione di valore perché viene dal basso. Dalle 16 preferenze di lunedì che crescevano sempre fino a oggi. Un risultato importante e ringrazio ancora il presidente Mattarella per il suo sacrificio». «Spero che nessuno da domani si metta ad alimentare giochini o tensioni o divisioni», è il chiarimento immediato dello stesso Di Maio dopo che Conte aveva richiesto un incontro con Draghi per «stringere un nuovo patto» verso la fine della legislatura. L’ex Premier in conferenza stampa ieri si è difeso evitando lo scontro diretto con Di Maio, anche se ha dovuto ammette «verrà quel momento per chiarimenti interni (…) e in cui ogni esponente politico deve primariamente rispondere non al leader di turno, ma più che altro alla intera comunità degli iscritti». «Chiarimento nel Movimento? L’ho detto prima io!», ha poi aggiunto l’attuale Presidente dei 5Stelle dopo le polemiche sempre più crescenti nella base e tra i vertici stessi del M5s. Da possibili cambiamenti interni alla segreteria ad un’ipotesi ancora più clamorosa di una nuova scissione interna al M5s: i prossimi mesi saranno tumultuosi in casa 5Stelle, specie con l’avvicinarsi dell’appuntamento a questo punto cruciale delle Elezioni Politiche nel 2023.

Dopo le congratulazioni al Presidente #Mattarella, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio non fa sconti al capo del suo partito Giuseppe Conte: il Ministro gli lancia un vero atto di accusa, evidenziando la rottura di cui ormai si parla da mesi. pic.twitter.com/HBavQHyObR — Fanpage.it (@fanpage) January 30, 2022





