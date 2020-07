Di Maio stop a Ferruccio Sansa (ex Fatto) candidato M5s-Pd/ Liguria “remava contro”

E così le Regionali in Liguria rappresentano ancora una “grana” importante per il Movimento 5 Stelle in questa particolare area del Paese: con la candidatura ufficiale lanciata ieri da Pd e Movimento 5 Stelle su Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano (che oggi si è congedato dai suoi lettori lasciando il giornale per sfidare Giovanni Toti alla guida della Liguria il prossimo 20-21 settembre) sembrava definitivamente chiusa la partita complessa delle candidature. Uomo di centrosinistra, esperto politico del Fatto che da sempre sostiene le battaglie dei 5Stelle, sembrava oggettivamente l’uomo giusto per tenere insieme anche le anime meno convinte di un’alleanza dem-grillina anche su suolo locale: sembrava, appunto, visto che secondo “Repubblica” Luigi Di Maio si sarebbe opposto spiegando che invece Ferruccio Sansa non rappresenta appieno il Movimento 5 Stelle. E così dopo 3 anni dal caso Grillo-Cassimatis a Genova (prima vince le Comunarie poi viene spodestata dall’allora leader pentastellato) la polveriera a 5 Stelle torna a risuonare nella piccola Liguria: «Mi ha sempre attaccato», avrebbe detto Grillo a Di Maio e i suoi secondo il retroscena di Rep.

REGIONALI LIGURIA, È GIÀ CAOS

Anche lo stesso Beppe Grillo infatti non sembrerebbe molto convinto dalla candidatura di Ferruccio Sansa, con Di Maio che così rafforza il suo contrasto ad un esponente “fluido” tra Pd e M5s governista assai vicino al Premier Conte: «Non possiamo candidare chi ci è sempre andato contro. Il Movimento così è allo sbando. Dobbiamo rialzare la testa». Dopo la rinuncia di Italia Viva alla candidatura del giornalista del Fatto, i 5Stelle sembravano però convinti di portare a casa l’alleanza comune – l’unica che replica lo schema giallorosso su base locale alle prossime Regionali – con i dem, nonostante non pochi mal di pancia per chi vedeva nel cronista di Travaglio un bravo candidato ma pur sempre più di “sponda” grillina. E invece il M5s è ancora più complicato e diviso in questo momento e Di Maio – sempre che sia confermato il retroscena che lo riguarda – l’avrebbe confermato in toto con questa uscita: «La partita è in salita. Ma le battaglie si fanno perché ci credo», ha detto Sansa oggi congedandosi dal Fatto Quotidiano per la campagna elettorale.



