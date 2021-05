“Di Maio, svolta garantista per diventare premier”/ Addio gogna, retroscena di Cerasa

«Di Maio ha scelto di imprimere una svolta alla sua traiettoria politica»: non ha dubbi Claudio Cerasa. Negli ultimi giorni si è parlato a lunga della “svolta garantista” del ministro degli Esteri, ex leader politico del Movimento 5 Stelle, dopo l’assoluzione di Uggetti. «Mai più gogna», il messaggio del grillino, che sembra avere le idee chiare per il suo futuro…

«Di Maio è un politico abile, forse il più politico tra i leader del M5s, ed ha cercato in qualche modo di trovare una via per una nuova verginità politica attraverso questa rottura con il passato», ha spiegato Cerasa, aggiungendo poco dopo: «Un partito fondato sul Vaffa, sulla gogna, sulla cultura del sospetto che improvvisamente decide di vergognarsi di quello che ha fatto è qualcosa di molto importante».

IL RETROSCENA DI CERASA SU DI MAIO

Nel corso del suo intervento a Omnibus, Claudio Ceresa ha spiegato che difficilmente il Movimento 5 Stelle potrà differenziarsi troppo dalla cultura del sospetto e dalla voglia di cavalcare quella cultura del sospetto, lo stesso Conte non farà a meno alle armi della giustizia: «Penso che quella di Di Maio sia una mossa per provare a ricavarsi uno spazio un giorno nel Movimento 5 Stelle, ma c’è anche la partita complicatissima che riguarda Palazzo Chigi». Cerasa ha rimarcato che, in caso di elezione al Quirinale, Mario Draghi dovrà scegliere un premier per andare avanti con questa legislatura e farà un casting all’interno del Consiglio dei ministri. «Tanti si stanno muovendo in quella direzione», ha messo in risalto il direttore de Il Foglio, e Luigi Di Maio è tra quelli…

