Di Maio vs Conte/ “M5s mai così male alle comunali, elettorato disorientato”

I risultati delle elezioni comunali hanno certificato il crollo del Movimento 5 Stelle. I pentastellati guidati da Giuseppe Conte hanno raccolto poche preferenze e non sono mai stati decisivi nell’elezione di un sindaco dell’area giallorossa. Dopo un lungo silenzio, è arrivato il commento di Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri, parlando con i cronisti davanti alla Camera, ha spiegato che “è normale che l’elettorato sia disorientato, ma alle amministrative non siamo mai andati così male”.

ITALIA SENZA GAS?/ "Dovevamo isolare la Russia ma l'Algeria fa quello che dice Mosca"

Nel corso del suo intervento, Di Maio ha sottolineato che “non si può risolvere l’analisi del voto facendo risalire i problemi all’elezione del presidente della Repubblica”, criticando aspramente la linea dell’ex primo ministro. Secondo il titolare della Farnesina, il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna: “Nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni”.

M5s, Tribunale Napoli rigetta ricorso anti-Conte/ Confermato leader: “abbiamo vinto”

DI MAIO CONTRO CONTE: BUFERA NEL M5S

“Non si può sempre dare la colpa agli altri, non si può risalire all’elezione del Presidente della Repubblica per dire che le elezioni amministrative sono andate così male”, ha proseguito Di Maio nel corso del suo intervento ai microfoni dei giornalisti presenti alla Camera: “Credo che bisogna assumersi delle responsabilità rispetto ad una autoreferenzialità che andrebbe superata”. Poi il ministro degli Esteri si è soffermato sulle critiche rivolte al governo: “Il corpo diplomatico italiano lavora 7 giorni su 7 dal primo giorno di questa guerra, anzi da prima che scoppiasse: non lavora solo la domenica. E in questi giorni molte persone mi hanno chiesto un commento sulle elezioni”. Stop alle polemiche, dunque, secondo Di Maio legate alla volontà del leader cinque stelle di inseguire Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE:

M5S, lista eletti Padova 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze seggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA