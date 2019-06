Di Maio vs Di Battista: “Sono incazzato”/ Sfogo del leader politico M5s a Terni

Clima di altissima tensione nel M5s, Luigi Di Maio si scaglia contro Alessandro Di Battista. Il motivo? Le affermazioni dell’ex parlamentare grillino contenute nel suo nuovo libro “Politicamente scorretto”, in cui imputa agli esponenti del Movimento di essere diventati dei «burocrati chiusi nei ministeri». Come documentato da Fanpage, che ha pubblicato alcune registrazioni del dibattito nell’assemblea territoriale a Terni, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico si è sfogato: «Noi siamo andati al Governo per fare delle cose. Finchè ci consentirà queste condizioni di farle, continuerò. Ma se il tema è fare il ragionamento politico… E’ per questo motivo che io mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase dei “burocrati chiusi nei ministeri”». Luigi Di Maio ha poi aggiunto: «Io lavoro un terzo, ragazzi, lavoro un quinto: ho fatto dieci mila chilometri in un mese in campagna elettorale, perché fino al mese prima abbiamo lavorato a Roma nei ministeri a tambur battente».

DI MAIO VS DI BATTISTA, BAGARRE NEL M5S

Alessandro Di Battista, in una delle ultime apparizioni televisive, aveva attaccato duramente Matteo Salvini e sul leader della Lega è tornato anche Luigi Di Maio nel corso del dibattito di Terni: «Mi dicevano, ma com’è che quello (Salvini) sta in ogni Comune e tu non ci sei mai? Poi abbiamo scoperto che usava gli aerei di Stato. Ma se qualcuno pensa che dobbiamo cominciare a fare i voti con quella roba là, noi l’abbiamo lì ucciso il Movimento». Come riporta Repubblica, fonti del Movimento hanno spiegato che quello pubblicato da Fanpage non è un audio rubato: la riunione era ufficialmente chiusa alla stampa ma accessibile a tutti. Lo staff di Di Maio ha poi evidenziato: «Non c’è da stupirsi riguardo all’articolo pubblicato da ‘FanPage.it’. Di Maio è una persona sincera, dice quel che pensa sempre e nell’occasione riportata da ‘FanPage.it’ gli attivisti erano ovviamente liberi di riprendere via video l’evento; nonostante ciò Di Maio ha ovviamente espresso il suo pensiero. Non c’è nulla di strano, anzi tutto ciò rappresenta l’essenza stessa del Movimento: guardarsi in faccia e dirsi le cose».

