Di nuovo in gioco/ Su Rete 4 il film con un gigantesco Clint Eastwood

Di nuovo in gioco sarà trasmesso oggi, 13 maggio, dalle ore 16:40 su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi drammatico e sportivo e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2012. Il regista di questo film risulta essere Robert Lorenz mentre soggetto e sceneggiatura sono stati scritti dall’autore Randy Brown.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto famosi come Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, John Goodman, Matthew Lillard, Bob Gunton, Robert Patrick e Chelcie Ross. Le musiche sono state realizzate dal compositore Marco Beltrami mentre la fotografia è stata curata da Tom Stern.

Di nuovo in gioco, la trama del film: un anziano talent scout

Leggiamo la trama di Di nuovo in gioco. Gus Lobel è un anziano talent scout che lavora ancora con la squadra degli Atlanta Braves, una franchigia che milita nella Major League Baseball, la più alta lega professionistica degli Stati Uniti d’America. Gus ha molta esperienza, tuttavia, nonostante il successo ottenuto nella sua carriera, sembra ormai essere sul viale del tramonto. Infatti, la dirigenza non vuole rinnovargli il contratto e anche nella vita privata non ha risultati eccezionali.

Gus infatti, vorrebbe riallacciare i rapporti con la figlia Mickey, una giovane avvocatessa, ma purtroppo per lui, non ha ormai un gran contatto con la ragazza. A ciò si aggiunge anche il fatto che a Gus viene diagnosticato un glaucoma e ciò lo rende più chiuso e schivo verso gli altri.

Tuttavia, la dirigenza visto il suo talento e la sua grossa esperienza, gli affida un compito delicato: osservare le partite del giovane Bo Gentry. Quest’ultimo è considerato quasi da tutti una promessa del baseball, in quanto è un ottimo battitore. Dopo averlo osservato però, Gus non è convinto delle prestazioni del ragazzo. Anzi, sembra essere l’unico ad accorgersi di un punto debole che potrebbe minare l’intero gioco di quest’atleta. Anche se cerca di convincere tutti, forse Gus non verrà ascoltato dalla dirigenza degli Atlanta Braves. Tuttavia, riuscirà a riscattarsi come padre e a superare le difficoltà nel rapporto con la figlia? A volte basta mettersi di nuovo in gioco per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire e ricucire i legami.

