La coppia è ancora una coppia. I due avvistati nuovamente insieme. I loro numerosi fan in delirio per loro.

Stanno ancora insieme. Loro, che costituiscono una delle coppie più discusse del vasto mondo dello Spettacolo Italiano, nonostante l’addio, praticamente ufficiale, oggi sono ancora più uniti e che affiatati che mai. L’Amore, quello vero e che, pertanto, potremmo definire, per l’immensa gioia dei sognatori e dei più romantici, con la “A” maiuscola. Tuttavia c’è anche da dire, per dovere assoluto di Cronaca, che qui si tinge di Rosa, loro due abbiano, in realtà, compiuto nel corso del tempo, vari tira e molla che hanno tenuto a lungo con il fiato sospeso, nonché con il cuore spezzato in mille pezzi, i loro più accaniti e affezionati estimatori.

In passato si sono anche staccati e non è mai stato un mistero per nessuno che la scelta di lui di lasciare la Rai, dove ha operato per un lungo periodo, e per la verità, pure con enorme successo per approdare a Mediaset con il preciso scopo di riconquistare la moglie.

Alla fine l’impresa, perché in effetti così può essere definita, gli è pure riuscita, anche se non sono mancate le forti discussioni con la sua dolce metà che, come l’uomo ha svelato durante una sua ospitata a Verissimo, possiede un caratterino decisamente tosto e pepato che la porta a volte, quando escono fuori a cena, ad alzarsi dal tavolo e andarsene se si irrita per qualcosa e, soprattutto, per una discussione in corso con lui.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca ancora insieme, la forte indiscrezione

Lui è l’affascinante Raimondo Todaro, che si è fatto conoscere inizialmente presso il grande pubblico, ancora giovanissimo, alla corte di Milly Carluccci e in particolar modo di Ballando Con Le Stelle nel ruolo di ballerino professionista e maestro. In tempi mediamente recenti è invece volato ad Amici, dove con la complicità di Maria De Filippi, è riuscito a riconquistare, come poco fa giustamente accennato, la moglie, ovvero la bellissima Francesca Tocca, che lo ha reso padre della piccola Jasmine.

Fatto sta che, circa otto mesi fa, dopo tanto chiacchiericcio, i due hanno comunicato ufficialmente la fine del loro matrimonio. E per lei si era mormorato anche l’arrivo di nuove frequentazioni. Fatto sta che nelle ultime settimane i due sono stati nuovamente pizzicati insieme, non solo per via della creatura che hanno messo al mondo insieme.

A parlarcene è il sempre accorto Alessandro Rosica sui Social: “Dopo tutto quello che hanno combinato, eccoli insieme. E non solo perla figlia“, ha sentenziano l’esperto che ha anche postato a corredo della sua dichiarazione una foto che ritrae la coppia in spiaggia.

Inoltre ha anche aggiunto che gli siano sopraggiunte altre segnalazioni volte a rafforzare ancora di più la sua idea. E mentre si attendono conferme o smentite dai diretti interessati, il mistero si infittisce e il Gossip impazza ovunque.