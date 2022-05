Di Nuovo o Dinuovo?/ Come si scrive: significato, errori comuni, frasi ed esempi

DI NUOVO O DINUOVO? COME SI SCRIVE CORRETTAMENTE: LA GIUSTA FORMA

Spesso sorge il dubbio che riguarda alcune parole che nascono scritte staccate per poi unirsi, grazie all’uso comune. Si scrive “Di Nuovo” o “Dinuovo”? L’avverbio in questione va scritto rigorosamente staccato. E’ formato dalla preposizione “di” e dall’avverbio “nuovo”. Si tratta di una locuzione che non ha subito il processo di univerbazione, ovvero non prevede l’unione tra “di” e “nuovo”, che continuano a restare due parole autonome e separate.

Es. “A Natale andremo di nuovo a sciare”.

Es. “Hai mangiato di nuovo le patatine”.

COSA SIGNIFICA “DI NUOVO”

La regola grammaticale ci dice che “di nuovo” è una locuzione avverbiale ovvero fa parte di quell’insieme di parole che ha la stessa funzione dell’avverbio al quale corrisponde, in questo caso, “di nuovo” coincide con “nuovamente”. E secondo la grammatica italiana, le locuzioni avverbiali si scrivono sempre staccate, a differenza dei sintagmi che invece si scrivono sempre attaccati. Di conseguenza “di nuovo” va sempre scritto staccato: unire i due termini, sarebbe un errore grammaticale.

COME SI SCRIVE DI NUOVO ALL’INTERNO DELLE FRASI A SECONDA DEL CONTESTO

“Di nuovo”, inoltre, può assumere significati diversi in base al contesto in cui viene utilizzato:

Es. “Cosa mi racconti di nuovo”, qui la locuzione ha il significato di novità.

Es. “Sei andato di nuovo al cinema”, il “di nuovo” in questo caso, sta per “un’altra volta”, “ancora”.

