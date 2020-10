Di quale materiale è fatta la punta di un giavellotto olimpico?/ Lancia composta da..

Nuovo appuntamento con l’amatissimo game show condotto da Gerry Scotti. Su Canale 5, oggi 29 ottobre, a sedere di fronte al conduttore per la scalata verso il milione di euro è Valerio Liprandi. A lui verrà posta una domanda molto particolare che recita “Di quale materiale è fatta la punta di un giavellotto olimpico?” Tra le opzioni proposte ci sono: legno, metallo, plastica, pietra. Solo una di queste è giusta: il materiale di cui è costituita la punta di un giavellotto olimpico è il metallo. Come spiega il sito di Mediaset Extra, in antichità, il giavellotto era una lancia usata come arma da lancio, mentre ora viene utilizzato nell’atletica leggera per la disciplina del lancio del giavellotto.

Cos’è il giavellotto?

Il giavellotto ha la forma di un bastone affusolato che termina con una punta rinforzata che è saldata alla struttura. Nell’antichità si ha traccia dell’uso del giavellotto anche in competizioni di abilità. Per esempio, nell’antica Grecia si utilizzava nelle gare di tiro al bersaglio, d’altronde la punta in metallo è in grado di perforare. Riuscirà Valerio Liprandi – avvocato torinese di 36 anni – a rispondere correttamente alla domanda posta da Gerry Scotti in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip?



