DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai / Streaming Rai3: FBI italiana secondo Falcone

Sono trascorsi esattamente trent’anni dalla nascita della DIA – Direzione Investigativa Antimafia, un’organizzazione pensata, ideata e fortemente voluta da Giovanni Falcone, che si era ispirato al modello dell’FBI americana. Alla base del progetto l’idea di costruire una forza di polizia unicamente concentrata e specializzata nel contrastare la mafia, con il coinvolgimento e il supporto delle migliori risorse della Polizia di Stato.

Ma non solo: l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale e la Polizia Penitenziaria, tutti uniti per affrontare a viso aperto la mafia e i suoi piani crimini sui territori nazionali. Questa sera, venerdì 29 ottobre, Raitre propone un film, DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai, che vuole raccontare la storia della lotta alla mafia, partendo proprio dall’intuizione di Giovanni Falcone.

DIA – Direzione investigativa antimafia, info streaming Raitre

Su Raitre va in onda il film “DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai” , una pellicola che si pone l’obiettivo di ricostruire e raccontare il progetto ambizioso di Giovanni Falcone per contrastare le attività illecite della mafia. A trent’anni dalla nascita della DIA, Raitre propone uno speciale a partire dalle ore 21.25. Il film è naturalmente disponibile in diretta streaming su Raitre cliccando qui.

Un’affascinante viaggio nell’idea del celebre giudice, che progettò un anno prima di morire la sua idea di FBI Italiana. Le migliori forze provenienti da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza compiono grandi operazioni, arrestando latitanti e aggredendo i patrimoni delle mafie.

