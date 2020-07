Dia: “Allarme mafia post covid”/ Gioco e aziende in crisi: la malavita è in agguato

La crisi economica causata dall’epidemia di coronavirus potrebbe far guadagnare svariati milioni di euro alla mafia italiana. E’ questo l’allarme lanciato nelle scorse ore dalla Dia, la Direzione Investigativa Antimafia, nella relazione semestrale inviata al parlamento. La “paralisi economica”, si legge nel documento, provocata dal coronavirus può aprire alle mafie “prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”. C’è il forte rischio che le mafie allunghino le proprie mani su aziende medie e grandi in crisi post-covid, causando così una situazione che può “finire per compromettere l’azione di contenimento sociale che lo Stato, attraverso i propri presidi di assistenza, prevenzione e repressione ha finora, anche se a fatica, garantito”. Secondo la Dia sono due gli scenari plausibili, a cominciare da uno di breve periodo in cui le varie organizzazioni malavitose, punteranno “a consolidare il proprio consenso sociale attraverso forme di assistenzialismo, anche con l’elargizione di prestiti di denaro, da capitalizzare”.

DIA: “ALLARME MAFIE POST COVID”, E SULLA SCARCERAZIONE DEI BOSS…

Lo scenario di medio-lungo periodo in cui le mafie “vorranno ancora più stressare il loro ruolo di player affidabili ed efficaci anche su scala globale”. Fra i settori più redditizi troviamo il gioco, da sempre oggetto delle mafie, vista la possibilità di riciclaggio e l’alta redditività. La torta di giochi legale è pari a 106 miliardi di euro, e ovviamente le mafie vogliono spartirsela. Nel report semestrale ci si è focalizzati anche sulla scarcerazione dei boss avvenuta durante il periodo di lockdown, definita “vulnus al sistema antimafia. Qualsiasi misura di esecuzione della pena alternativa al carcere per i mafiosi rappresenta un vulnus al sistema antimafia, indubbi e negativi riflessi”. L’uscita dei boss dalle celle viene vista in tal modo dalla criminalità organizzata: “la sentenza della mafia è certa e definitiva, quella dello Stato può essere provvisoria e a volte effimera”.



