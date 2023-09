Diabete di tipo 2 può causare depressione?/ Studio: scoperta correlazione tra malattie

La depressione può essere una causa diretta del diabete di tipo 2 secondo una recente ricerca. Le due condizioni sono da sempre collegate: infatti i pazienti con diabete di tipo 2 hanno circa il doppio delle probabilità di ricevere una diagnosi di depressione rispetto agli altri. Non è mai stato chiaro, però, se il diabete causasse la depressione o viceversa, o se fossero coinvolti altri fattori, come l’obesità. I ricercatori hanno adesso scoperto sette varianti genetiche che contribuiscono a entrambe le condizioni. I geni svolgono un ruolo nella produzione di insulina e nell’infiammazione nel cervello, nel pancreas e nel tessuto adiposo, secondo lo studio. I cambiamenti causati dai geni possono spiegare in parte i processi coinvolti nella depressione e come questa aumenti il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Reni "umanizzati" impiantati nei maiali/ Lo studio: combinazione di cellule umane e animali

“Questo studio estremamente importante ci fornisce nuove informazioni sui collegamenti tra genetica, diabete di tipo 2 e depressione, indicando che la depressione può contribuire allo sviluppo del diabete di tipo 2″, ha spiegato la dott.ssa Elizabeth Robertson, direttrice della ricerca presso Diabetes UK. “Il diabete di tipo 2 è complesso, con molteplici fattori di rischio”, ha aggiunto Robertson. “Questo studio ci fornisce una visione più approfondita del perché e indica che la depressione possa essere considerata un fattore di rischio per il diabete di tipo 2”.

Genitori perdono mesi di sonno nel 1° anno di vita del bimbo/ "975 risvegli notturni"

Diabete di tipo 2 e depressione: la correlazione

I ricercatori hanno analizzato i dati genetici di centinaia di migliaia di residenti nel Regno Unito e in Finlandia, tra cui 19.000 con diabete di tipo 2, 5.000 con diagnosi di depressione e 153.000 che hanno dichiarato di soffrire di depressione. L’analisi degli studiosi, pubblicata sulla rivista Diabetes Care, ha rivelato che solo il 36,5% dell’effetto della depressione sul diabete di tipo 2 potrebbe essere spiegato dall’obesità. Non è stata riscontrata una causa diretta per cui il diabete causa depressione, ma gli esperti continuano a credere che avere il diabete di tipo 2 possa essere un fattore di rischio per lo sviluppo della depressione.

"Cambiamento clima, transizione è lenta"/ Lo studio: passaggio a fonti di energia green richiede troppo tempo

Gli autori dello studio speravano che il loro lavoro portasse a risultati ancor più netti per spingere gli operatori sanitari a sottoporre a screening i loro pazienti affetti da depressione per il diabete di tipo 2 e altre condizioni correlate. “La nostra scoperta mette in luce la depressione come concausa del diabete di tipo 2 e potrebbe aiutare a migliorare gli sforzi di prevenzione”, ha affermato la professoressa Inga Prokopenko dell’Università del Surrey, che ha guidato la ricerca. “I risultati sono importanti sia per le persone che convivono con queste condizioni che per gli operatori sanitari, che dovrebbero prendere in considerazione l’implementazione di ulteriori esami per aiutare a prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2 nelle persone che soffrono di depressione” ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA