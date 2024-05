Diabete, Ema approva insulina settimanale/ Non sarà più necessario fare una iniezione tutti i giorni

Importante novità per quanto riguarda tutti i pazienti che soffrono di diabete: dalla giornata di ieri l’Ema, l’agenzia europea dei farmaci, ha approvato la prima insulina settimanale al mondo per trattare i pazienti adulti che soffrono di questa patologia. Lo comunica TgCom24.it specificando che grazie a tale novità sarà possibile ridurre il numero di somministrazioni ad una sola volta a settimana, rispetto a quella giornaliera che solitamente è prevista. Si passerà così da 365 punture all’anno a solo 52, come reso noto dall’azienda farmaceutica Novo Nordisk.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 1.7/ Bollettino Ingv Napoli, 274 sismi nell'area flegrea la scorsa settimana

La grande novità migliorerà senza dubbio la qualità della vita dei pazienti, ed inoltre l’insulina settimanale avrà un impatto non da poco in termini di impatto ambientale, favorendo la riduzione delle emissioni di CO2, l’anidride carbonica, nonché dei rifiuti da smaltire, visto che meno punture, meno scarti. La novità è decisamente rilevante visto che viene introdotta a più di un secolo dalla scoperta dell’insulina, e impatterà in maniera ovviamente positiva sulla gestione del diabete. Come detto sopra, la terapia attuale prevede che i pazienti che soffrono di diabete siano sottoposti ad una somministrazione di insulina al giorno, con tutto ciò che ne consegue.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Israele, nuovi attacchi contro gli sfollati: 37 vittime

DIABETE, EMA APPROVA INSULINA SETTIMANALE: I RISVOLTI POSITIVI

Spesso e volentieri, l’impossibilità di recarsi ogni giorno a sottoporsi alla punturina pregiudica la cura e l’efficacia della terapia stessa, e i dati mostrano infatti che il 50 per cento delle persone con diabete che necessitano di “punture”, ritardano di più di due anni l’inizio del trattamento con ripercussioni sulla malattia stessa e le sue complicanze.

Gli studi effettuati sul trattamento dimostrano che l’insulina settimanale ha permesso la riduzione della glicemia rispetto all’insulina giornaliera, favorendo così il controllo glicemico nelle persone con diabete di tipo 2. Si tratta di un importante risultato tenendo conto che nel nostro Paese circa il 6 per cento della popolazione soffre di questa patologia, ovvero, quasi 4 milioni di persone, dato che però, specifica TgCom24.it, risulta essere sottostimato visto che mancherebbero almeno 1,5 milioni di diagnosi, di conseguenza gli effettivi malati sarebbero 5,5 milioni circa.

CAMPI FLEGREI/ Regole aggirate, precarietà e bellezza: ecco perché si "convive" col bradisismo...

DIABETE, EMA APPROVA INSULINA SETTIMANALE: IL COMMENTO DI STEFANO NERVO

Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, ha commentato la notizia dell’approvazione dell’insulina settimanale parlando di “chiave di volta”, affermando che “questa innovativa terapia migliorerà straordinariamente la qualità di vita dei pazienti con diabete, semplificando il trattamento e non solo. È per noi una novità senza precedenti”.

Secondo Nervo la possibilità di passare da una puntura di insulina tutti i giorni, ad una sola ogni sette, permette di donare ai pazienti “la libertà di non dover programmare ogni singola giornata in base alla terapia ma avendo la tranquillità di sapere che una singola iniezione settimanale è in grado di garantire stessa efficacia e stessa sicurezza”. Significa anche, precisa ancora Nervo, aiutare i pazienti a superare quelle criticità di tipo sociale ma anche psicologico e lavorativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA