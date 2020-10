Diablo baby, fidanzato Jessica Mazzoli Vs Morgan/ “Le mandi messaggi sconci, vai a..”

Si accende una nuova diatriba sul web che vede coinvolto Morgan. Il cantante ha ricevuto nuove e pesanti accuse stavolta dal fidanzato della sua ex Jessica Mazzoli. Lui si chiama Diablo baby e, come ufficializzato nel salotto di Pomeriggio 5, lui e la Mazzoli fanno sul serio, seppur insieme soltanto da pochi mesi. Tempo che è comunque bastato perché anche lui si infuriasse con Morgan. È infatti delle ultime ore lo sfogo che il rapper ha lanciato attraverso il suo profilo Instagram contro Morgan, reo di inviare messaggi sconci alla sua ex nonché madre di sua figlia Lara. “Buongiorno caro Morgan, è arrivato il momento di dire due paroline – ha esordito Manuel, vero nome di Diablo baby – visto che fino ad adesso sono stato in silenzio ma non ce la faccio più, sono proprio stanco.”

Diablo baby contro Morgan: “Vai a rubare!”

Dopo questo incipit, il fidanzato di Jessica Mazzoli ha lanciato le sue pesanti accuse a Morgan: “Cos’è questa storia che pensi di prendere per il culo tutti quanti ma mi sa che questa volta è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe, ora mi sono proprio inca**ato, perchè è da quando conosco Jessica, una persona a cui mi sono affezionato tantissimo, a cui voglio un sacco di bene.” E ancora: “E’ da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci, richieste inappropriate, invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di me**da, richieste inappropriate alla mia donna, a mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco? ma che sindaco dovresti fare, ma vai a rubare!” Parole forti alle quali, al momento, Morgan non ha ancora replicato.



