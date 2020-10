Diablo Baby, Manuel è il nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli/ “Insieme da un mese e..”

Si chiama Manuel, in arte Diablo Baby, il nuovo fidanzato di Jessica Mazzoli. Lui è un rapper di alcuni anni più giovane della Mazzoli, nota anche per la sua storia tormentata con Morgan. Oggi lei fa il suo ingresso nello studio di Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, e presenta alla conduttrice proprio il suo nuovo fidanzato. Manuel, nonostante la giovane età, è molto spigliato e prende subito parola: “Stiamo insieme da un mesetto circa, ci siamo conosciuti per un progetto musicale” racconta alla conduttrice, il cui sguardo cade però sui suoi denti d’argento, che scambia per un apparecchio. Dopo qualche battuta, si torna a raccontare della loro storia d’amore.

Jessica Mazzoli: “Diablo non ha ancora conosciuto mia figlia”

Barbara D’Urso chiede a Jessica Mazzoli se il suo nuovo fidanzato abbia già conosciuto sua figlia Lara, lei nega: “Non ha ancora conosciuto mia figlia, è ancora presto. – Poi svela che tra loro ci sono circa 8 anni di differenza – ha 21 anni è un po’ più giovane di me ma è molto fresh!” Una conoscenza, dunque, ancora molto fresca ma che potrebbe avere un bellissimo futuro. Di certo Jessica Mazzoli si dice molto felice di questa frequentazione.



