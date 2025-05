Diabolik – Chi sei?, film su Rai 2 diretto dai Manetti Bros.

Venerdì 2 maggio, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il terzo e ultimo capitolo della saga poliziesca Diabolik intitolato Diabolik – Chi sei?. La saga è un adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto realizzato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, e quest’ultimo capitolo è stato prodotto nel 2023 da Mompracem e Rai Cinema. Anche in questa occasione la regia è nelle mani dei Manetti Bros., ovvero Marco e Antonio Manetti, responsabili delle riprese dell’intera saga cinematografica, e che collaborano nuovamente con Pivio e Aldo De Scalzi per tutta la parte musicale.

Perché Affari Tuoi non va in onda oggi, 2 maggio 2025/ Stop a Stefano De Martino: spunta il vero motivo

Nei panni del protagonista ritroviamo Giacomo Gianniotti, attore di origini italiane che fin da bambino ha vissuto in Canada e conosciuto dal pubblico per il personaggio del dottor Andrew DeLuca nella serie tv di successo Grey’s Anatomy. Al suo fianco per l’ultima volta Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (Ispettore Ginko), Monica Bellucci (Altea di Vallenberg) e Pier Giorgio Bellocchio (sergente Palmer).

Barbara Foria, chi è: gli esordi e la carriera/ "Non sono fidanzata. Ci vuole fortuna anche in quello"

La trama del film Diabolik – Chi sei?: Diabolik e Ginko in trappola e salvati dalle fidanzate

Diabolik – Chi sei? riprende la storia del tenebroso, affascinante e abile ladro Diabolik che, anche in questa occasione, è pronto a mettere in scena un nuovo piano con l’aiuto della sua complice e compagna Eva Kant. L’ispettore Ginko, però, è sempre pronto nel tentativo di arrestarli e di impedire alla coppia criminale di portare a segno il colpo. In questo nuovo capitolo sia Diabolik sia l’ispettore verranno presi in ostaggio da un gruppo di malviventi e saranno costretti a condividere la stessa cella.

Anticipazioni La Promessa puntate 3-4 maggio 2025/ Manuel e Jana pronti per le nozze, Petra aggredisce Teresa

Convinti di non avere più alcuna possibilità di sopravvivenza, i due nemici avranno un ultimo confronto, durante il quale il protagonista svelerà all’ispettore il suo misterioso passato. Intanto le loro compagne, Eva ed Altea, senza perdere la speranza cercheranno un modo per riuscire a liberare i loro amati: riusciranno da sole a trovare una soluzione contro un’intera banda di malviventi?