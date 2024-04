Diabolik, dove è stato girato e perché si chiama così/ Location tra Milano e Trieste

Location Diabolik: dove è stato girato il film realizzato dai Manetti Bros

Dove è stato girato Diabolik, il film realizzato dai Manetti Bros in onda oggi, venerdì 26 aprile 2024, in prima serata su Raidue? Nella trasposizione dei Manetti Bros, Diabolik ha il volo di Luca Marinelli e, per la realizzazione del film, sono stati necessari mesi di lavorazione. La città immaginaria in cui si svolgono le vicende di Diabolik si chiama Clerville ma nella realtà è l’insieme di tre città, Bologna, Trieste e Milano, e della località valdostana di Courmayeur, cittadina ai piedi del monte Bianco.

CHALLENGERS/ Il thriller dei sentimenti di Guadagnino che trasforma il tennis

Bologna, nel film Diabolik, è quasi irriconoscibile. Gli esterni di un negozio di abbigliamento, un’agenzia viaggi che pubblicizza voli aerei, una gioielleria e un ottico sono stati ricostruiti appositamente per rendere la città reale durante gli anni Sessanta. Tra le location di Bologna c’è il Grand Hotel Majestic trasformato per l’occasione nel Grand Hotel Excelsior.

Nanny McPhee - Tata Matilda, Italia 1/ Trama e cast del fantasy con Emma Thompson, oggi 26 aprile 2024

Tutti i luoghi della location Diabolik

Courmayeur e Trieste sono le altre città che prestano i propri luoghi per la location del film Diabolik. Della città valdostana, all’interno del film, sono presenti il resort Coeur des Neiges e il Grand Hotel Royal e Golf. Piazza dell’Unità d’Italia e tutto il lungomare fanno da sfondo alle operazioni della polizia per arrestare Diabolik.

Sempre di Trieste, sono presenti anche la Stazione marittima, il Portopiccolo, le strade e il centro della città. Tutti i luoghi in cui è stato girato Diabolik il cui nome deriva da un fatto vero di cronaca nera avvenuto a Torino nel 1958 quando un misterioso assassino lasciò sul luogo del delitto una lettera firmandosi Diabolich., dunque, sono reali e sono stati trasformati con la costruzione di luoghi del passato.

Queen Bees, alle 21.30 su Rai 3/ Trama e cast della commedia con Ellen Burstyn, oggi 26 aprile 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA