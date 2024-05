DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO!, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

Diabolik – Ginko all’attacco!, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Andiamo a scoprire le curiosità del film giallo Diabolik – Ginko all’attacco!, in onda oggi, su Rai 2 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay. Il film non può essere considerato come un semplice sequel del precedente Diabolik, ma si rivela come un titolo godibile e dai continui colpi di scena. È cambiato l’attore protagonista, che nella prima pellicola era Luca Marinelli. Importante è anche l’ingresso della nota attrice Monica Bellucci, nei panni della bella Altea. Girato tra diverse città italiane, tra le quali Roma, Milano, Bologna e Trieste, il titolo cinematografico si avvale di una colonna sonora notevole, piuttosto simile ai film di Dario Argento musicati dai Goblin e impreziosita dalla canzone Se mi vuoi di Diodato. La pellicola è apparsa nei cinema italiani il 17 novembre del 2022 e non ha ottenuto grandi risultati di incassi in Italia, non riuscendo a superare i 2 milioni di euro nelle prime due settimane con un budget di circa 15 milioni. Dopo oltre un anno, il 30 novembre 2023, sarà comunque proposto al cinema il terzo film della saga, intitolato Diabolik – Chi sei?

Diabolik – Ginko all’attacco!, diretto dai Manetti Bros

Per la prima serata di Rai 2, venerdì 3 maggio, alle ore 21,20, arriva Diabolik – Ginko all’attacco!, film di genere giallo del 2022 prodotto in Italia da Mompracem con Rai Cinema e distribuito dalla 01 Distribution. Sceneggiatura e regia sono a cura dei Manetti Bros., ovvero i fratelli romani Marco e Antonio Manetti, che nel 2018 hanno vinto un David di Donatello per il miglior film Ammore e malavita e un Nastro d’argento nel 2014 grazie a Song’e Napule. La fotografia è stata gestita da Francesca Amitrano e Angelo Sorrentino, con montaggio di Federico Maria Maneschi e musiche di Pivio e Aldo De Scalzi. Si tratta del secondo capitolo della trilogia dedicata al famoso fumetto delle sorelle Giussani.

Protagonista del film Diabolik – Ginko all’attacco! è l’interprete canadese con origini romane Giacomo Gianniotti, visto anche nel film Race – Il colore della vittoria e nella famosa serie televisiva Grey’s Anatomy. Al suo fianco troviamo la siciliana Miriam Leone, eletta Miss Italia nel 2008 e candidata al David nel 2022 per Diabolik e vincitrice di due Nastri d’argento per L’amore a domicilio e Corro da te. Tra gli altri attori del film, segnaliamo Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Linda Caridi e Pier Giorgio Bellocchio.

La trama del film Diabolik – Ginko all’attacco!: Eva tradita si vendica

Diabolik – Ginko all’attacco! si basa sulle vicende di Diabolik, un criminale, ed Eva Kant, la sua complice bionda e affascinante. Il duo si rende protagonista di nuove avventure e deve sfuggire alle grinfie dell’ispettore Ginko, che ha l’unico vero obiettivo di arrestarli. Il poliziotto tende un tranello alla coppia e la indirizza verso la cattura di un oggetto prezioso, quando in realtà è tutto un inganno.

Diabolik ed Eva vengono a messi a serio repentaglio nel loro grande amore e la donna viene tradita dal suo ormai ex amato. Quindi, decide di allearsi con Ginko per fare in modo che lui possa essere catturato. L’ispettore deve stabilire se passare dalla parte del nemico o continuare a lasciarsi andare alle avance di Altea, la duchessa di Vallenberg dalla personalità carismatica e dai modi molto anticonvenzionali. Il poliziotto è così tra due fuochi e non sa come muoversi, non riuscendo a proteggere al meglio Altea e preferendo continuare a lasciarsi ossessionare dalla cattura di Diabolik. Ovviamente, con esiti piuttosto contrastanti.

