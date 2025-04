Diabolik – Ginko all’attacco!, film su Rai 2 diretto dai Manetti Bros.

Venerdì 25 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il thriller noir intitolato Diabolik – Ginko all’attacco!. La pellicola è una co-produzione italiana del 2022 di Mompracem e Rai Cinema, oltre che il sequel di Diabolik (2021). Alla regia ritornano i Manetti Bros., ovvero i fratelli Marco e Antonio Manetti, che l’anno successivo firmeranno anche il terzo capitolo della saga dal titolo Diabolik – Chi sei? (2023). Il soggetto è tratto dall’omonimo fumetto di Angela e Luciana Giussani, mentre le musiche sono realizzate da Roberto Pischiutta e Aldo De Scalzi, che hanno collaborato assiduamente con i Manetti Bros. a progetti sia per il piccolo sia per il grande schermo, tra cui Song’e Napule (2013), l’intera saga di Diabolik (2021-2023) e L’Ispettore Coliandro (2008-2021).

Nei panni dell’affascinante e abile ladro Diabolik, a differenza del primo capitolo che vedeva coinvolto l’attore Luca Marinelli, troviamo l’attore Giacomo Gianniotti, che riprenderà questo ruolo anche nel successivo capitolo. Nel cast tornano anche Miriam Leone e Valerio Mastrandea, mentre entrano per la prima volta a far parte del cast Monica Bellucci e Alessio Lapice.

La trama del film Diabolik 2 – Ginko all’attacco!: una Eva furiosa vuol far arrestare Diabolik

Diabolik – Ginko all’attacco! riprende la storia dell’abile e misterioso ladro Diabolik, anche in questa occasione affiancato dalla conturbante Eva Kant, nell’ennesimo tentativo di sfuggire alle manette dell’ispettore Ginko, sempre impegnato sul campo nel tentativo di arrestarli. Questa volta, infatti, l’ispettore ha teso loro una trappola astuta, che mette a dura prova il legame tra Diabolik e Eva.

È proprio quest’ultima, inaspettatamente, a proporre a Ginko di allearsi per catturare il protagonista, furiosa con il suo compagno per averla abbandonata, mentre l’ispettore deve fare anche i conti con l’arrivo della splendida Altea, una nobildonna da tempo fidanzata con lui. Il rapporto tra Diabolik e Eva è destinato a rompersi per sempre? E cosa succederà all’ispettore Ginko quando si troverà di fronte ad una scelta difficile, diviso tra amore e lavoro?

