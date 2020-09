Diabolik, il primo poster con Luca Marinelli/ Foto: al cinema dal 31 dicembre 2020

La stagione cinematografica è finalmente ripartita ed uno dei film più attesi dal pubblico italiano è sicuramente “Diabolik”, nuovo progetto dei Manetti bros. Il film sul celebre Re del Terrore arriverà nelle sale italiane il prossimo 31 dicembre 2020 e c’è grande curiosità di conoscere il lavoro dei registi di “Ammore e Malavita”. Diabolik sarà interpretato da Luca Marinelli, protagonista del primo Character Poster che sta facendo il giro del web. Al suo fianco troveremo Miriam Leone, nei panni dell’affascinante Eva Kant, Valerio Mastandrea, nel ruolo di Ginko, Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini.

Prdoduzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste, “Diabolik” è l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani: la sceneggiatura è stata curata dai due registi insieme a Michelangelo La Neve, mentre il soggetto è stato firmato insieme a Mario Gomboli.

Intervistato lo scorso novembre da About Bologna Magazine, i Manetti Bros. hanno rivelato: «Il nostro Diabolik è cattivissimo e presumibilmente un po’ bullo (ride, ndr). È vero che la moralità ci ha preoccupato, non in senso etico ma in senso che ci rendiamo conto della difficoltà di raccontare un personaggio che è un assassino, ladro, che uccide persone che ostacolano i suoi piani. La difficoltà non è morale, ma sta nel riuscire a fare quel miracolo che, nonostante tutti questi lati oscuri, riesce ad entrare in empatia con il pubblico». Qui di seguito il Character Poster:





