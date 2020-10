Diabolik/ Video teaser trailer: Luca Marinelli è il ladro più inafferrabile di sempre

Dopo il primo poster, è arrivato il momento del teaser trailer: oggi è stato diffuso un primo assaggio di Diabolik, nuovo film dei Manetti Bros. Adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, il film arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre 2020 grazie a 01 Distribution. Affiancati da Michelangelo La Neve per la sceneggiatura, i due registi capitolini hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli e possono contare su un cast di altissimo livello: Diabolik sarà interpretato da Luca Marinelli, Eva Kant da Miriam Leone, mentre sarà Valerio Mastandrea a vestire i panni di Ginko. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran.

DIABOLIK, ECCO IL TEASER TRAILER

Diabolik è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste. Il teaser trailer ci porta negli anni ’60 per scoprire il covo del ladro più inafferrabile di sempre e il volto dei protagonisti: queste prime immagini hanno acceso l’entusiasmo dei cinefili, basti pensare che l’hashtag #Diabolik è arrivato rapidamente in vetta ai trend di Twitter. Insieme a Freaks Out di Gabriele Mainetti è certamente tra i film italiani più attesi della stagione, ma anche una delle pellicole che potrebbe dare un forte contributo al sistema cinematografico in un periodo delicato come quello attuale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA