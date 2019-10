Diahann Carroll è morta/ Da Dinasty a Grey’s Anatomy, addio all’attrice afroamericana

Grave lutto nel mondo del cinema: è morta Diahann Carroll. L’84enne, considerata una delle più grandi pioniere fra le attrici afroamericane, è deceduta nelle scorse ore, anche se i motivi non sono stati meglio precisati. Artista poliedrica, (era anche una cantante), la Carroll è stata la prima afroamericana ad avere un ruolo di protagonista in una sitcom a stelle e strisce, precisamente con Giulia, andata in onda oltre oceano dal 1968 al 1971, per tre anni. Numerosi i ruoli interpretati inc arriera anche se la stessa è famosa in particolare per la telenova Dinasty, che spopolava negli anni ’80 anche nel Belpaese, nonché per la più recente serie tv Grey’s Anatomy. Diahann Carrol ha vinto un Tony Award per il musical No Strings, ed ha ricevuto anche una nomination agli Oscar nel 1974 per il ruolo di miglior attrice dopo aver recitato in Claudine. Come detto in apertura, e come ricorda l’edizione online di Repubblica, la carriera di Diahann ha preso il volo nel 1968, quando viene scelta per interpretare la protagonista della sitcom Giulia.

DIAHANN CARROLL È MORTA A 84 ANNI

Da quel momento la sua popolarità sale alle stelle, e nel contempo il mondo del grande e piccolo schermo si accorge di lei visto che la Carroll vince un Golden Globe ed ottiene una nomination agli Emmy, ovvero, gli Oscar delle serie tv. Nel 1974, invece, recita nel film Claudine con James Earl Jones, e anche in questo caso conquista due nomination di prestigio, Oscar più Golden Globe. Nel 1984 tocca invece a Dinasty, dove interpreta il personaggio di Dominique, ruolo ricoperto fino al 1987, nonché nel 1985-1986 in occasione dello spinoff della stessa telenovela denominato I Colby. L’ingresso nel cast di Grey’s Anatomy avviene invece fra il 2006 e il 2007, dove recita nel ruolo di Jane Burke, la madre di Preston, ex medico uscito anni fa dalla stessa serie tv. Arriva così la quinta nomination agli Emmy, mentre nel 2009 recita nel film “White Collar – Fascino criminale”, interpretando una ricca signora vedova di Manhattan. Nel 1990 ha ottenuto una stella sulla famosa Walk of Fame di Hollywood.

