Dialogo con Delpini e Camisasca/ Diretta streaming video incontro Cmc Milano

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus il tema dell’incontro organizzato dal Centro Culturale di Milano (CMC) si impone come altamente “centrante” e di strettissima attualità. “Vivere le sfide del nostro tempo, costruendo il futuro”, questo è il titolo del dialogo organizzato a porte chiuse e trasmesso in diretta streaming video sul canale YouTube del Centro Culturale di Milano questa sera, 5 marzo 2020 alle ore 20.45. L’incontro pende spunto dalla presentazione dell’ultimo libro “Abita la terra e vivi la fede” di Monsignor Massimo Camisasca (editore Piemme) e vedrà in dialogo tra Mons. Mario Delpini, (Arcivescovo di Milano), Marina Terragni (giornalista, blogger e scrittrice), Stefano Zamagni (Presidente Pontifica Accademia Scienze sociali), Mons. Massimo Camisasca (Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla), coordina il giornalista e direttore di VITA Riccardo Bonacina. L’incontro, rispettando al dettaglio le nuove disposizioni del Governo in tema di prevenzione Coronavirus, vedrà una tavola rotonda “a porte chiuse” ma visibile grazie al collegamento in streaming dove sarà possibile seguire l’interessante approfondimento sulle prospettive e preoccupazioni espresse dall’Arcivescovo di Milano in recenti e diversi interventi sul nostro vivere nella società (come il Discorso di S. Ambrogio e i due discorsi al Consiglio Comunale di Milano e a quello Regionale).

DIRETTA STREAMING VIDEO INCONTRO CMC

Mons. Delpini non ha fatto nascosto riferimenti all’impegno mancante e insufficiente della politica sul fronte educativo e associativo: il tutto a partire dal breve e poetico versetto del salmo 37 della Bibbia che dà il titolo al libro di Mons. Camisasca che racchiude un progetto di vita per tutti. «L’esperienza della fragilità e della malattia; le difficoltà dell’educare; la disumanizzazione del lavoro, asservito al profitto e al consumo; la povertà della proposta politica; l’accoglienza e l’integrazione dei migranti; il rapporto dell’uomo con l’ambiente; la situazione della famiglia e la figura della donna», sono solo alcuni dei temi affrontati dal Vescovo di Reggio Emilia, come sottolinea la presentazione di questo incontro del Centro Culturale di Milano. «Il libro che il lettore ha per mano è un bell’esempio di lavoro intellettuale nel senso attribuito a questa espressione dal cardinale. John Newman, ora santo. Con rara maestria, Massimo Camisasca è riuscito a trattare una pluralità di prospettive», recita la prefazione di Zamagni al libro del Vescovo e che sarà ulteriore tema di dibattito nell’incontro con orario di inizio 20.45 sul canale YouTube del CMC (qui la diretta streaming video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA