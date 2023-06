Diamante e Giuseppe Pedersoli: chi sono i figli di Bud Spencer/ “Papà era molto tenero, abbracciava tutti”

Diamante e Giuseppe Pedersoli: chi sono i figli di Bud Spencer

Diamante e Giuseppe Pedersoli sono, insieme a Cristiana, i figli di Bud Spencer. L’attore, scomparso nel 2016, continua ad essere molto amato dal pubblico che, nella puntata di Oggi è un altro giorno del 20 giugno, ha la possibilità di ricordarlo attraverso le parole della figlia Cristina. Diamante e Giuseppe Pedersoli erano, insieme alla sorella, legatissima all’attore che è stato il protagonista di tantissimi film di successo insieme a Terence Hill. Diamante aveva un rapporto molto stretto con il padre che, insieme alla moglie, decise di darle un nome particolare come ha raccontato lei stessa in una vecchia intervista.

“Sono nata negli anni Settanta e i miei genitori hanno deciso di darmi un nome poco comune. Peraltro, uno dei primi registi di mio papà aveva una compagna che si chiamava come me e, di conseguenza, eccomi qua. Chi era Carlo Pedersoli? Beh, per me era papà e basta. Il personaggio di Bud Spencer era un’altra cosa. Era un’anima che irradiava positività”.

Le parole di Diamante e Giuseppe Pedersoli in ricordo di papà Bud

Oltre ad aver costruito una brillante carriera, Carlo Pedersoli, questo il vero nome di Bud Spencer, dava un’importanza fondamentale alla vita privata considerando la famiglia il fulcro di ogni successo come ha raccontato la figlia Diamante in qualche intervista. “Per papà la famiglia era un pilastro fondamentale, che lui riconosceva in mamma. Lui diceva sempre: ‘Se non ci fosse stata lei, la mia carriera sarebbe andata in tutt’altro modo’. Tra loro c’erano sentimenti veri, il loro amore è durato oltre mezzo secolo”.

Ma com’era Bud Spencer nella vita privata? “Papà era molto tenero, abbracciava il mondo e abbracciava anche noi»: ha detto proprio Diamante Pedersoli a Oggi è un altro giorno qualche tempo fa.











