“DIAMANTI GREZZI” TESTO COMPLETO CANZONE CLARA SANREMO 2024/ “Siamo la prima volta, quella che non si scorda”

Il testo di Diamanti Grezzi affronta con leggerezza temi importanti a Sanremo 2024, come l’accettazione e il lavoro su di sé, l’importanza di abbracciare le proprie imperfezioni. All’Ariston di Sanremo, Clara ci regala un’ultima esibizione intensa, dove intonazione e stile viaggiano di pari passo. Tra le frasi più belle della canzone torna la strofa in cui Clara canta “Siamo la prima volta, Quella che non si scorda” e ancora “Cosa siamo noi, Solo diamanti grezzi, Cadono in mille pezzi, Di una storia sola, Dove andremo poi, Se corriamo a fari spenti”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CLARA, FINALE SANREMO 2024/ Emozionante gesto per il fratello Filippo dopo l'esibizione con Diamanti Grezzi

“DIAMANTI GREZZI”, TESTO COMPLETO CANZONE CLARA A SANREMO 2024

Il testo “Diamanti grezzi” é la canzone che Clara canta a Sanremo 2024. Il brano, tra le canzoni ammesse alla gara dei 30 Big, é semplice ma con l’ambizione di comunicare un messaggio, con una esortazione a rivalutare i propri punti deboli come una chance da sfruttare per fare la giusta differenza.

Francesca ed Emanuele Soccini, genitori di Clara/ “È professionale, non ci ha anticipato Diamanti grezzi”

Clara, tra gli attori del fenomeno fiction di Napoli, Mare Fuori, segna con questa sua partecipazione a Sanremo 2024 una svolta per la sua carriera. Una grande presenza scenica ha permesso di nascondere l’inevitabile tensione che solo il Festival sa trasmettere.

TESTO COMPLETO “DIAMANTI GREZZI”: LE PAROLE DI CLARA

Analizziamo ora il testo completo della canzone di Clara per Sanremo 2024, “Diamanti grezzi“: possiamo accettarci, anche con le nostre insicurezze.

Siamo caduti più in basso come le cascate

Cercando di prendere il volo sopra queste case

Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate

Ferirsi lasciandosi le ali spezzate

Dimmelo te se ti piace

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Scendo tra 24 ore

Cerco per strada l’amore

Aspetto uno su un milione

Te lo ricordi

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Cosa c’è da capire

Che forse tradire non è il modo giusto

Fa solo soffrire

Alla fine

Il mare è più bello quando non sta fermo

E ti fa sentire

Meno solo meno solo meno solo

Meno vuoto meno vuoto ma

Ma si spezza la corda

Ci resta poco o nulla

Ma siamo ancora a galla

Chissà perché

Siamo la prima volta

Quella che non si scorda

Quel bacio con la lingua

Che fa paura

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

Perdiamo tutto

L’amore è una sala slot

Mi gioco tutto

Da quando non ricordi più

Cosa siamo noi

Solo diamanti grezzi

Cadono in mille pezzi

Di una storia sola

Dove andremo poi

Se corriamo a fari spenti

Non siamo più gli stessi

Non sappiamo ancora

Fare a meno di parole che quando si schiantano lasciano il segno

Corrono sopra i 300

In mezzo alle strade del centro

Non saremo mai

Quello che poi ti aspetti

Oro nei fallimenti

Solo diamanti grezzi

DUETTO CLARA CON IVANA SPAGNA, COVER IL CERCHIO DELLA VITA/ Web in delirio: "Tornati bimbi" (Sanremo 2024)

