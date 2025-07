Secondo il boss dei diamanti, De Beers, il mercato delle pietre naturali è minacciato da quelle sintetiche, cosa sta succedendo

Il mercato dei diamanti è decisamente cambiato negli ultimi anni. Se fino a poco tempo fa in vendita vi erano solo le famose pietre prodotte dopo un miliardo di anni rimaste nella profondità della terra, oggi sono a disposizione di chi vuole anche i diamanti sintetici., come riferisce in un lungo articolo il Wall Street Journal. Si tratta di pietre che vengono create in laboratorio imitando i loro cugini “originali” e che vendono ovviamente vendute ad una frazione del prezzo dei diamanti naturali. Hanno iniziato ad affacciarsi sul mercato una decina di anni fa ma ora sono di uso comune e stanno minando seriamente il mercato dei diamanti come accessorio di lusso. La grande catena di magazzini americana, Walmart, ha iniziato a vendere i primi diamanti artificiali nel 2022, ed oggi rappresentano una quota di mercato para alla metà del totale. Anche Signet Jewelers, che si definisce il più grande rivenditore al mondo di diamanti, ha iniziato a vendere i prodotti sintetici e ciò ha permesso all’azienda di risorgere dopo un periodo di calo continuo della domanda. Stando a Paul Zimnisky, analista indipendente, ad oggi i diamanti sintetici sono pari ad un quinto del totale delle vendite contro l’uno per cento del 2016, di conseguenza parliamo di una crescita del 19 per cento in 9 anni.

Il dato cresce ancor di più se si prendono in considerazione gli anelli di fidanzamento, il gioiello tipico con i diamanti, dove più della metà di quelli acquistati l’anno scorso negli Stati Uniti erano caratterizzati da un diamante creato in laboratorio, +40% rispetto al 2019. “I diamanti sono sempre stati considerati costosi, un bene da ricchi”, afferma Matt Bick, storico venditore di diamanti di Londra “Ora tutti possono indossarli”. In tutto questo il “boss” dei diamanti, De Beers, continua ad andare per la sua strada nonostante crisi, dazi e tensioni internazionali crescenti. Cook, a capo dell’azienda dal 2023, ha chiuso la produzione di diamanti sintetici Lightbox, puntando sulla possibilità di invertire la tendenza negativa pluriennale sui prezzi dei diamanti estratti: il futuro di De Beers dipende quindi da coloro che credono nel diamante autentico, non in quello creato in laboratorio. “Sono profondamente preoccupato che ci sia una truffa enorme in corso sui diamanti creati in laboratorio – ha detto Cook – non riesco a credere che sia sostenibile”, soffermandosi sul fatto che i diamanti sintetici vengono comunque venduti a prezzi molto importanti ma nel contempo anche molto diversi a secondo di chi li produce.

MERCATO DEI DIAMANTI, DE BEERS CONTRO LE PIETRE “FAKE”: COSA SUCCEDE

Per Cook, inoltre, questa democratizzazione sta sminuendo il valore dei diamanti ricordando che: “Da quando gli esseri umani sono diventati consapevoli abbiamo sempre apprezzato qualcosa di prezioso e raro”. Per cercare di portare i clienti ad acquistare diamanti naturali, De Beers ha investito nel marketing come non mai negli ultimi dieci anni, e nel contempo l’azienda si è impegnata in organizzazioni come il Natural Diamond Council che promuove i diamanti estratti, mettendo in guardia al contempo su quelli prodotti in laboratorio. I prodotti sintetici vengono infatti definiti falsi su dei cartelloni pubblicitario affissi a Manhattan, mentre quelli estratti vengono definiti “For Better” contro quelli sintetici “For Worse”.

“La gente pensa che i diamanti naturali e quelli creati in laboratorio siano la stessa cosa”, ha affermato Kristina Buckley Kayel, direttrice generale del Natural Diamond Council per il Nord America. “Non lo sono”. De Beers sta nel contempo cercando di attirare l’attenzione su alcuni macchinari come il DiamondProof, una sorta di “friggitrice” da 9.500 dollari che è in grado di riconoscere se un diamante sia vero o sintetico: se si illumina di blu è naturale se invece è giallo è fatto in laboratorio e ciò ovviamente può essere molto utile per le gioiellerie che vogliono comprare i diamanti. Obiettivo, dimostrare agli acquirenti che vi siano differenze enormi fra le due pietre. In ogni caso la maggior parte delle gioiellerie di lusso si sta rifiutando di vendere i diamanti sintetici come affermato ad esempio da Victoria Reynolds, capo gemmologa di Tiffany & Co.



MERCATO DEI DIAMANTI, DE BEERS E LE PIETRE FAKE: I CASI DI WALMART E PANDORA

“Ce ne sono in sovrabbondanza e non sono rari né naturali”, quindi tutto l’opposto del concetto di lusso. Eppure, come detto sopra, sono molti i clienti, forse meno facoltosi, che cercano i diamanti “fake”, come dimostrato da Walmart, secondo maggior rivenditore di gioielli di alta gamma del Paese, con una crescita del 175 per cento nel 2024 su base annua.

“I nostri clienti cercano proprio questo tipo di valore”, ha affermato Chris Steinmann, vicepresidente del merchandising, dei gioielli e degli accessori di Walmart. Fra coloro che vendono diamanti sintetici anche Pandora, famosissimo in Italia, che dal 2021 vende solo diamanti sintetici sia per il prezzo più basso sia perchè meno dannosi per l’ambiente “È successo anche con l’auto, i cavalli e le carrozze: il mondo sta cambiando”, ha detto il CEO di Pandora, Alexander Lacik. Chissà se il mercato andrà nella direzione del sintetico o del naturale ma per Cook di De Beers vi è una certezza: “ho pregato per chi ha speso più di 2.000 dollari per un diamante da 1 carato creato in laboratorio”.