Diamela Castro regina della sfilata Ciao Darwin/ Defilè da urlo e su Instagram…

Con la messa in onda della replica di Ciao Darwin torna prepotentemente di moda il nome di Diamela Castro, modella cubana che non è passata inosservata al pubblico di Canale 5. Durante la sfilata in intimo Diamela Castro si è fatta notare in passerella, con movenze sensuali e trasparenze provocanti. Uno show sexy al pari dei suoi scatti postati su Instagram, dove Diamela Castro conta poco più di 29.000 fans. Numeri piuttosto contenuti se si considera il successo riscosso a Ciao Darwin durante la sua performance in passerella. Dal profilo social della modella si evince sicuramente un gran gusto nell’abbigliamento, ma anche una certa eleganza ed una capacità di proporre scatti altamente sensuali ed affascinanti. Diamela Castro è diventata uno dei volti più apprezzati di Ciao Darwin, per quanto riguarda ovviamente le sfide tra i Belli e i Brutti.

Diamela Castro, show a Ciao Darwin: la sfilata in intimo…

Diamela Castro si mette in mostra con eleganza a Ciao Darwin. L’attento pubblico maschile la ricordava e apprezzava fin dalla settima stagione, quando è appunto apparsa nella sfida tra i Belli e i Brutti. La modella cubana, logicamente, ha posato per la squadra dei Belli. Sui social non ha un seguito corposo come ci si aspetterebbe da un personaggio del genere. Chissà che con la replica di Ciao Darwin il numero dei suoi follower non possa salire ulteriormente…

