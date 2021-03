Diamela Castro sfilata intimo Ciao Darwin Belli vs Brutti/ La modella cubana defilè per i Belli

Torma protagonista della sfilata di Ciao Darwin la modella Diamela Castro

Diamela Castro è una delle protagoniste della puntata di “Ciao Darwin” in onda stasera, venerdì 26 marzo. Si tratta della replica del celebre programma, in particolare della quinta puntata dell’ottava stagione, che vede sfidarsi la categoria dei Belli contro i Brutti. La Castro si era già fatta notare per la sua bellezza esotica fin dall’edizione precedente del noto programma. La modella cubana, nata nel 1992, è in realtà molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Dalle foto postate sui social, tuttavia, apprendiamo che la modella è recentemente diventata mamma di Alma: “Ci sono soltanto due donne al mondo che riescono a guardarsi negli occhi, pensando che l’altra sia la più bella del mondo: una mamma e sua figlia. L’una lo specchio dell’altra”, ha scritto pubblicando un dolce scatto insieme alla figlia. La modella vive ad Amsterdam con la figlia e il compagno.

Diamela Castro: la sfilata a Ciao Darwin

Nella puntata di Ciao Darwin 8, “Belli vs Brutti”, Diamela Castro è stata la regina incontrastata della sfilata in intimo femminile. La giovane modella indossava un completo nero molto sensuale, ma assolutamente non volgare, anzi di gran gusto e stile, composto da reggiseno a balconcino e culotte in pizzo a vita alta, valorizzato da sandali con il tacco a spillo sempre in nero. A inizio sfilata, Diamela indossava anche una vestaglia nera a fiori con un leggero decoro a fiori colorati, lasciata aperta a far intravvedere le sue curve. L’apice della sfilata c’è stato quando la modella con fare sensuale ha sfilato la vestaglia: “Un intimo nero, una vestaglia dai ricami orientaleggianti, che viene gettata al vento, verso il pubblico maschile”, ha commentato Paolo Bonolis, facendo la telecronaca della sfilata di Diamela.

