Diamela Castro sfilata intimo Ciao Darwin/ La modella cubana sfila per i belli

Diamela Castro è la modella cubana protagonista della nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. La quinta puntata dello show, trasmessa in replica sabato 18 aprile 2020, vedrà sfidarsi il mondo dei belli capitanato da Youma Diakita contro il mondo dei brutti con capitano Enzo Salvi. Una sfida che ha coinvolto tutto il pubblico televisivo e anche quello dei social rimasto piacevolmente colpito da una rappresentante del mondo dei belli. Si tratta di Diamela, modella cubana che ha fatto letteralmente sognare il pubblico maschile durante la prova del defilè. La bellissima modella, infatti, ha sfilato con un completo di intimo davvero pazzesco catalizzando l’attenzione dei maschi alfa e non solo. Sui social, infatti, è partita la caccia alla modella cubana che su Instagram ha un seguito da 29 mila follower.

Diamela Castro, chi è la modella cubana di Ciao Darwin

La bellezza di Diamela Castro ha incantato tutto il pubblico di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate durante la puntata “belli contro brutti”. Le sue curve mozzafiato e sul fisico hanno catalizzato l’attenzione dei maschi (e non solo) nella prova del defilè. Su Diamela però si hanno pochissime informazioni: è molto attiva sui social dove condivide tantissimi scatti della sua vita professionale e privata. Si passa, infatti, da immagini scattate sui set fotografici e campagne pubblicitarie fino a immagini scattate in barca oppure con gli amici. Non solo, la bellissima modella cubana ha anche un blog dove si presenta così al pubblico “chi pensa che le donne siano il sesso debole si sbaglia. Vivere una vita da donna richiede molta più forza e determinazione rispetto a quella di un uomo perché richiede di dover sempre dimostrare di essere all’altezza del proprio compito. 👊🏿 #womenpower”. Una donna a favore delle donne, a conferma che le donne possono e devono fare gruppo!



