Diamond league 2020 Doha/ Streaming video e tv: programma e protagonisti

La grande atletica torna in diretta oggi, venerdi 25 settembre 2020, con l’appuntamento della Diamond League di Doha, l’ultimo per questa tormentata stagione 2020. Sono dunque riflettori puntati sul Suhaim bin Hamad Stadium della capitale del Qatar, dove tutte le star dell’atletica leggera mondiale faranno tappa per quella che sarà l’ultima tappa della lega del Diamante. Come infatti è noto da tempo, in seguito allo scoppio della pandemia da coronavirus, anche la IAAF ha dovuto rivedere profondamente la programmazione degli eventi, anche per la Diamond league: molte tappe sono state cancellate, altre rinviate. A conti fatti, per il 2020 in pratica si sono salvati appena otto meeting, e pure sono state rinviate le finale di Londra e Gateshead: dopo dunque le emozioni del Golden Gala di Roma occorso solo pochi giorni fa, di fatto la Diamond League 2020 si concluderà qui a Doha. E senza dubbio sarà un gran finale: ben 27 tra olimpionici e medagliati iridati ha infatti confermato la loro presenza sulle pedane qatariote e pure non mancheranno gli azzurri, oggi in gara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE A DOHA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che le fasi salienti della diretta della Diamond League 2020 a Doha saranno visibili in diretta tv su Sky: appuntamento alle ore 18.00 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Confermata ovviamente la diretta streaming video della finestra riservata alla grande atletica, tramite il noto servizio Sky Go, riservata i soli abbonati.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2020 DOHA: PROGRAMMA E PROTAGONISTI

In attesa di far parlare solo la pedana, ecco che per la diretta della Diamond League 2020 a Doha, occorre subito andare a dare uno sguardo al programma come ai protagonisti chiamati oggi in causa. Facendo poi i conti con il fuso orario tra Italia e il Qatar ecco che le prime prove nazionali cominceranno alle ore 17, mentre la prima gara del diamante, sarà prevista alle ore 17.15. E davvero per questa ultima tappa della lega del diamante della IAAF si comincerà col botto visto che la prima gara sarà quella del salto con l’asta maschile, dove pure vedremo pronto Armand Duplantis, fresco recordman della specialità con la misura di 6.18 m: a seguire e di fila ecco la gara dei 200 m e dei 400 metri maschili. Proseguendo nel calendario della tappa, ecco che non prima delle 18.20 i riflettori saranno puntati sulla gara maschile dei 1500 metri, con a seguire i 110 metri ad ostacoli dove pure vedremo al via l’azzurro Paolo Dal Molin. Alle ore 18.43 sarà poi la volta della prima gara femminile, quella degli 800 metri, e di fila gli faranno seguito i 100 metri con Elaine Thompson e Marie Josèe Ta Lou. Per il gran finale della Diamond League a Doha, ecco le gare degli 800 metri maschili e dei 3000 m donne, seguite dalla gara dei 110 metri a ostacoli femminili, con Ofili e Brooks.

