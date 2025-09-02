Diana De Feo, chi era la moglie di Emilio Fede: la carriera tra giornalismo e politica e la lunga storia d'amore al fianco del giornalista

È dell’ultima ora la notizia di un aggravamento delle condizioni di salute di Emilio Fede, da tempo ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano. A comunicarlo è la figlia Sveva che, ai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato che “papà è in condizioni critiche, purtroppo“, e che “continua a lottare come un leone. È un guerriero“.

Il celebre giornalista ed ex volto del TG1 ha vissuto una lunghissima carriera in televisione, mentre nel privato ha condiviso per quasi 60 anni la sua vita al fianco dell’amatissima moglie Diana De Feo, alla quale era molto legato e con cui ha costruito una famiglia. Anche lei operante nel mondo dell’informazione, è stata una stimata giornalista di origini torinesi, nata il 9 marzo 1937 e venuta a mancare il 23 giugno 2021.

Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti nel 1966, ha curato per diversi anni la rubrica del TG1 Almanacco del giorno dopo tra il 1976 e il 1996, oltre ad essere stata inviata speciale del TG1 per l’arte e la cultura. Nel corso della sua carriera si era inoltre avvicinata alla politica, diventando senatrice della Repubblica per Il Popolo della Libertà e parlamentare di Forza Italia.

Diana De Feo, moglie di Emilio Fede: una lunga storia d’amore

Diana De Feo, moglie di Emilio Fede, era legatissima alla sua famiglia. La donna viveva a Napoli e la coppia era sposata dal 1965 dopo essersi conosciuti in Rai; dal loro matrimonio sono nate anche due figlie, Sveva e Simona. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia anche se spesso, per via dei rispettivi impegni lavorativi, hanno dovuto vivere a distanza, lui a Milano e lei dividendosi tra Napoli e Roma.

Il loro amore è sbocciato negli anni ’60 e non ha mai conosciuto crisi: Diana De Feo è morta nella sua casa di Napoli il 23 giugno 2021 all’età di 84 anni in seguito ad una lunga malattia. Al suo fianco si è stretta tutta la sua famiglia, dalle figlie al marito, che non l’ha mai dimenticata.