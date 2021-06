Diana De Feo, morta la moglie di Emilio Fede/ Malattia e operazione: “Ha lottato”

Si è spenta oggi, mercoledì 23 giugno, nella sua storica casa di Napoli, Villa Lucia, la giornalista ed ex senatrice Diana De Feo. La donna aveva 84 anni e combatteva da tempo contro una malattia. Diana de Feo lascia il marito, il giornalista ed ex direttore del Tg4 Emilio Fede e le loro due figlie. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la donna aveva da poco subito un’operazione e stava affrontando la riabilitazione. Diana De Feo è nata a Torino il 9 marzo 1937. Nella sua carriera giornalistica è stata inviata del Tg1 e ha collaborato alla rubrica l’Almanacco del giorno dopo. Nel 2008 si è poi dedicata anche alla politica, candidandosi nella lista del Popolo della Libertà in Campania e diventando successivamente senatrice della Repubblica.

Diana De Feo è morta: le parole del marito Emilio Fede

I funerali di Diana De Feo si svolgeranno domani, giovedì 24 giugno, nella chiesa di San Gennaro al Vomero, a Napoli. Non sono mancate le parole di Emilio Fede dopo la morte della sua compagna: “Ha lottato sino alla fine con un coraggio enorme, non mi aspettavo che mancasse adesso: – ha ammesso l’ex direttore, per poi aggiungere – stavo per raggiungerla, da Milano a Napoli, per festeggiare con lei il mio novantesimo compleanno”. Emilio Fede avrebbe dunque dovuto trascorrere proprio domani una giornata di festa con la sua Diana. Ricordiamo infine che il padre della De Feo, Italo, fu segretario e stretto collaboratore di Palmiro Togliatti e vicepresidente della Rai.

