Diana Del Bufalo ospite a La Volta Buona: chi è il compagno Patrizio

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona in onda oggi, 25 settembre, su Rai 1, c’è anche Diana Del Bufalo. L’attrice sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale che personale, grazie all’amore del suo compagno. Di chi si tratta? Di Patrizio, al quale è legata da luglio 2023 e che ha definito “l’uomo dei miei sogni”. Lui è un direttore finanziario di Roma che lavora in una società legata al settore medico, una persona discreta e riservata che ha saputo conquistare il cuore dell’attrice, tanto da considerarlo ormai l’amore della sua vita.

La loro storia è emersa pubblicamente grazie a qualche foto e video condivisi sui social durante una vacanza a Formentera e, da allora, la cantante è solita condividere diversi momenti di vita quotidiana con lui su Instagram. Come menzionato precedentemente, Patrizio è un direttore finanziario, dove gestisce progetti nel settore della medicina. Nonostante questo, riesce a essere sempre al fianco di Diana, accompagnandola nei suoi spettacoli teatrali e viaggi lavorativi.

Diana Del Bufalo e l’amore per il compagno Patrizio: dettagli

Sui social, Diana Del Bufalo pubblica spesso contenuti con Patrizio, con il quale convive insieme alla sua cagnolina. I due sembrano fare sul serio e l’attrice sente di aver trovato finalmente l’uomo giusto per lei. Dopo le storie passate con Paolo Ruffini ed Edoardo Tavassi, la cantante sembra aver trovato un nuovo equilibrio con Patrizio. Difatti, a seguito di alcune delusioni, la cantante aveva confessato di aver perso speranze nell’amore, ma, adesso, è ancora più felice di aver trovato Patrizio in un’età più avanzata e, quindi, con maggiore maturità.