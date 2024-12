Da più di un anno, Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato: lui si chiama Patrizio ed è un personaggio sconosciuto al mondo della tv. Patrizio ha una responsabilità importante: da Diana Del Bufalo è stato infatti definito come “il fidanzato dei sogni”, un appellativo che di certo non viene concesso a chiunque e facilmente. L’uomo dev’essere infatti davvero speciale per aver fatto innamorare l’attrice e cantante, tanto che lei ha inoltre spiegato in più occasioni come lui le abbia “cambiato la vita”.

Ma cosa sappiamo davvero di Patrizio, l’uomo che ha rapito il cuore della talentosa Diana? Non conosciamo il suo cognome: nonostante lo mostri in volto, la Del Bufalo è molto attenta a non rivelare l’identità dell’uomo. Dunque, non sappiamo neppure cosa faccia nella vita Patrizio: quel che è certo, ed è la cosa più rilevante, è che i due insieme sono molto felici.

Diana Del Bufalo, chi è il fidanzato Patrizio

Da parte di Diana Del Bufalo, infatti, non mancano le dichiarazioni d’amore continue. In un’intervista, l’attrice aveva spiegato di aver riscoperto l’amore con Patrizio: “Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore, che era una cosa che da adulti non si prova più perché “ormai”. Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri”.

Prima di conoscere il nuovo fidanzato, Patrizio, Diana Del Bufalo era stata legata a Paolo Ruffini. Una storia molto sofferta la loro, terminata nel 2019. A darne l’annuncio fu proprio l’attrice che spiegò di aver dato tutto e di averci provato fino in fondo ma di non essere riuscita ad avere quell’amore che sognava. Dopo Ruffini, Diana si è frequentata con Edoardo Tavassi ma anche con lui è terminata e ora il nuovo amore, Patrizio, sembra renderla davvero tanto felice.

