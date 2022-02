Diana Del Bufalo, chi è la concorrente Lol 2 Chi ride è fuori/ “E’ stato difficile perché…”

Da oggi, giovedì 24 febbraio, Lol – Chi ride è fuori 2 sbarca finalmente su Amazon Prime Video dopo il grande successo della prima edizione. Tra i volti femminili protagonisti c’è senza dubbio Diana del Bufalo, attrice nota per aver preso parte ad alcune fiction popolari come Che Dio ci Aiuti. In quest’occasione la showgirl si è misurata in un’esperienza diversa rispetto alle precedente. Un’esperienza che ha messo a dura prova la sua resistenza e le sue capacità.

La Del Bufalo, infatti, non ha fatto mistero delle difficoltà incontrate sul set in occasione della conferenza stampa di LOL 2. “Per me, è stato difficile restare seria, io non faccio ridere”, ha ammesso Diana del Bufalo, facendo intendere di aver avuto a che fare con concorrenti molto simpatici ed estremamente capaci. Tra questi c’è sicuramente Maccio Capatonda, uno dei protagonisti più attesi di questa nuova edizione.

Chi è Diana del Bufalo, la comicità nel suo passato sentimentale

Diana del Bufalo non è di certo nuova agli ambienti comici. Anche se l’attrice, nel corso di questi anni, ha interpretato ruoli differenti, seppur molto leggeri, vanta nel suo passato sentimentale una relazione con un comico piuttosto famoso, come Paolo Ruffini. Diana arriva quindi a LOL 2 con una discreta “esperienza”, anche se come ha ammesso durante la conferenza stampa di presentazione, le difficoltà non sono mancante, anzi sono emerse quando altri concorrenti sono saliti in cattedra coi loro talenti.

Di certo l’attrice non è stata l’unica ad accusare certe difficoltà, dato che anche personaggi più navigati come Maccio Capatonda hanno rivelato di aver dovuto fare i conti con difficoltà causate dal dover far ridere senza poter ridere o comunque rimanendo seri.

